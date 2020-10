Nathalie Marquay en couple avec un acteur célèbre: Elle révèle sa vie avant Jean-Pierre Pernaut.

Ce mardi 29 septembre, Cyril Hanouna recevait Nathalie Marquay. Sous les projecteurs de Touche pas à mon poste, la compagne de Jean-Pierre Pernaut a partagé avec les téléspectateurs quelques informations sur son passé. Elle est revenue sur sa vie intime : avant Jean-Pierre Pernaut, elle a vécu pendant un an avec un acteur français de renommée.

Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut forment un couple inséparable. Les deux amoureux vont pouvoir passer beaucoup plus de temps ensemble. En effet, le présentateur de TF1 vient de prendre sa retraite. Cela fait maintenant presque 20 ans qu’ils se sont rencontrés.

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay n’ont pas perdu de temps.

En décembre 2001, Nathalie Marquay remporte le concours de Miss France. A l’occasion de cet événement prestigieux, elle fait la connaissance du présentateur du JT de 13h de TF1. Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay n’ont pas perdu de temps. Quelques mois plus tard, leur première fille Lou voyait le jour.

La petite Lou a aujourd’hui 17 ans ! En 2003, Nathalie Marquay mettait au monde leur fils Tom, aujourd’hui âgé de 16 ans. Par contre, les deux amoureux ont attendu l’année 2007 pour se marier. Et Jean-Pierre Pernaut n’est pas le premier homme avec qui elle a eu une histoire d’amour.

Courtisée par de nombreux prétendants !

Elue miss France en 1987, Nathalie Marquay a été courtisée par de nombreux prétendants. Elle se rappelle particulièrement d’un acteur français. En effet, elle a connu avec lui une relation amoureuse d’un an.

Sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, Nathalie Marquay n’a pas eu peur de partager une anecdote très gênante. En effet, l’ex reine de beauté se souvient d’un rendez-vous amoureux qui s’est plutôt mal passé. « C’était pas avec Jean-Pierre Pernaut, c’était juste avant lui », a-t-elle lancé à Cyril Hanouna et à ses chroniqueurs. Elle donne rapidement l’identité du jeune homme de l’époque. Il s’agit de Pierre Cosso. Le public l’avait découvert dans le film culte La Boum 2.

« Nathalie Marquay est sortie avec Pierre Cosso ! »

L’animateur vette de C8 a sauté de surprise : « Nathalie Marquay est sortie avec Pierre Cosso ! », s’est-il étonné. A ce moment-là, Nathalie Marquay précise que leur relation s’est déroulé sur « plus d’un an ». Mais la compagne de Jean-Pierre Pernaut se souvient d’une première date catastrophique : « Il m’invite au restaurant, et à un moment j’ai une de mes couronnes qui a sauté. On était en train de manger, j’ai dû la sortir discrètement et puis la cacher. Je n’osais plus rire aux éclats, c’était horrible. » C’est vrai qu’il y a plus glamour comme repas romantique. En tous cas, ça lui fait un bon souvenir.

