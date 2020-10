Nathalie Marquay était sortie avec Patrick Bruel? “Jean-Pierre Pernaut était-il au courant”

Présente sur le plateau de Touche pas à mon poste, Nathalie Marquay a fait des révélations fracassantes sur certaines de ses aventures. L’épouse de Jean-Pierre Pernaut aurait fréquenté à une époque, plusieurs autres célébrités. Mais face aux questions de Cyril Hanouna, l’ancienne reine de beauté a confié avoir été en couple avec l’une des plus grandes stars françaises. Nathalie Marquay aurait fréquenté pendant près d’un mois Patrick Bruel !

Le présentateur de Touche pas à mon poste l’interrogeait sur ses anciennes conquêtes ; la jolie brune avait décidé de se livrer sans tabou. Elle avait commencé par révéler au public sa relation avec Pierre Cosso. Il s’agit de ce jeune homme qui a interprété Philippe Berthier dans La Boum 2, aux côtés de Sophie Marceau. Les fans de ce film se souviennent de son visage d’ange qui à l’époque faisait craquer toutes les adolescentes. Et bien Nathalie Marquay a dû faire pas mal de jalouses ! Car elle a vécu une jolie idylle, avec l’idole des jeunes filles de l’époque. Les deux jeunes gens étaient alors adolescents. Il est vrai que dans ces années-là, Pierre Cosso était devenu le chouchou des demoiselles. Toutes craquaient pour son physique parfait. Même s’il est moins présent dans les médias aujourd’hui, Pierre Cosso a poursuivi sa carrière. Mais aujourd’hui, c’est dans le monde de la musique qu’il évolue. Il est d’ailleurs devenu très célèbre en Italie, mais surtout à Tahiti où il vit aujourd’hui.

Mais parmi les anciens prétendants de Nathalie Marquay, il y a une autre personne qui est, elle aussi, capable de déchaîner les foules. Et c’est moins que l’on puisse dire ! Alors qu’elle n’avait qu’une vingtaine d’années, Nathalie Marquay a été la petite amie de l’interprète de Casser la voix. Sur le plateau de C8, la chroniqueuse de Cyril Hanouna en a dévoilé beaucoup plus sur cette histoire. La maman de Tom et Lou est revenue en détail sur sa rencontre avec le beau Patrick Bruel. Elle n’était âgée que de 23 ans, et leur couple n’aura pas duré très longtemps. La jeune femme savait à l’époque qu’il s’agissait d’une histoire qui probablement ne durerait pas dans longtemps. Après l’avoir rencontré, elle devait d’ailleurs partir pour un long séjour aux Antilles. Et pour elle, il s’agissait plutôt d’une amourette sans réel attachement profond. “ Non parce que je savais que ce serait une histoire courte “ a-t-elle déclaré. Mais ce souvenir l’a apparemment marqué. Nathalie Marquay n’a d’ailleurs pas hésité à couvrir de compliments le célèbre chanteur en énumérant ses qualités. “ C’est quelqu’un d’extrêmement généreux, intelligent, c’est un amour “.

Nathalie Marquay

Les téléspectateurs et les autres chroniqueurs présents sur le plateau se demandaient si son mari Jean-Pierre Pernaut connaissait cette histoire. Et la réponse est oui ! Les deux hommes se sont d’ailleurs déjà rencontrés alors que Nathalie Marquay était présente. Le présentateur historique du JT de TF1 et son épouse étaient alors en vacances. Et Patrick Bruel s’était retrouvé dans le même club que le célèbre couple. Mais pour Nathalie Marquay, il ne s’agissait en aucun cas d’un moment gênant. Puisqu’elle a toujours été d’une transparence absolue avec son mari. Elle lui a d’ailleurs raconté tout son passé dans les moindres détails.

En couple depuis près de 20 ans avec Jean-Pierre Pernaut, la Miss France 2002 semblait amusée de se rappeler ses souvenirs de jeunesse. Mais les membres de l’équipe de C8 voulaient en savoir plus. Jean-Michel Maire ne s’est d’ailleurs pas fait prier pour lui demander s’il y avait d’autres noms célèbres dans la liste de ses anciens petits amis. Une question à laquelle elle n’avait pas souhaité répondre. Nathalie Marquay a donc laissé planer le mystère. Elle livrera peut-être pour une autre fois, un autre nom au public de C8. Le débat semble donc clos, pour l’instant…

Cyril Hanouna avait souhaité revenir sur le passé de Nathalie Marquay. Pourtant, c’est bien son propre futur qui intéresse la belle brune. Elle a d’ailleurs répété à plusieurs reprises ces derniers temps qu’elle envisage les prochains mois et les prochaines années avec sérénité. Il est vrai que l’annonce du départ du journal télévisé par Jean-Pierre Pernaut a été pour elle un soulagement. Car cela fait longtemps qu’elle se bat pour que son mari lève un peu le pied. Nathalie Marquay s’était montrée en effet très inquiète, suite aux ennuis de santé de son époux. Avec cette vie moins trépidante qui les attend, Nathalie Marquay espère bien pouvoir profiter un peu plus de son mari et de ses enfants. Elle aspire à être plus souvent en famille et d’avoir son compagnon beaucoup plus à ses côtés. Mais même si Jean-Pierre Pernaut arrête la présentation du JT, il n’a pas décidé non plus d’être complètement à la retraite. Le journaliste a d’ailleurs encore de nombreux projets avec le groupe de TF1. Mais il devrait néanmoins avoir des journées moins chargées et pouvoir passer plus de temps au côté de son épouse.

Âgée aujourd’hui de 53 ans, Nathalie Marquay a bien évidemment ses propres activités. Et notamment son rôle de chroniqueuse dans Touche pas à mon poste sur C8 qui semble la ravir. Elle est également très engagée dans la vie associative et soutient plusieurs collectifs comme notamment L’atelier des Aidants. Il s’agit d’une association qui accompagne les personnes moins valides.

Parfaitement épanouie dans son couple, Nathalie Marquay semble toujours aussi heureuse. Et ses marques d’affection envers son mari sont très nombreuses. Elle est également la première personne à défendre Jean-Pierre Pernaut lorsqu’il est attaqué. Et ces derniers mois, elle a eu de nombreuses occasions de montrer son attachement à son époux. Jean-Pierre Pernaut a, en effet, été régulièrement victime d’attaques. Ces prises de position avaient été parfois jugées déplacées par certains spécialistes des médias ou même par des politiques. Et une fois de plus, Nathalie Marquay était montée au créneau. Il est impossible pour elle, de ne pas prendre la défense de celui avec qui elle partage sa vie depuis près de 20 ans.

Nathalie Marquay–Pernaut est donc une femme parfaitement heureuse en couple. Mais comme tout le monde, elle a une histoire. Et c’est donc sur ce passé sentimental qu’elle était revenue dans TPMP. Soumise aux questions de Cyril Hanouna, elle est revenue sur ses amours de jeunesse avec émotion, mais sans réelle nostalgie. Le passé reste le passé, et pour Nathalie l’important, c’est le présent.