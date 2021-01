Nathalie Marquay en petite tenue: Elle fait une allusion pleine de sous-entendus à Jean-Pierre Pernaut

Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut étaient les invités d’À prendre ou à laisser pour la 100ème émission du jeu. Cyril Hanouna était aux anges de retrouver le couple sur son plateau, tout autant les téléspectateurs. D’autant que l’ancienne Miss France et le journaliste ont fait monter la température sur C8. Nathalie Marquay a fait une allusion osée à son mari qui a apprécié la taquinerie. LDPeople revient avec vous sur cet épisode haut en couleurs.

Nathalie Marquay taquine son époux, Jean-Pierre Pernaut

Nathalie Marquay et Cyril Hanouna sont des amis de longue date. Chroniqueuse et invitée récurrente sur TPMP, l’épouse de Jean-Pierre Pernaut a rapidement trouvé ses marques dans À prendre ou à laisser. Il faut dire que le trublion du PAF a le don de mettre rapidement tout le monde à l’aise. Ils étaient ravis de porter main forte à la candidate du jour pour le 100ème épisode. Pour marquer l’événement, non seulement le couple d’invité de marque était là, mais la cagnotte sera également attribuée à une association. Les Anges de la Rue sont une accusation qui est notamment parrainée par Cyril Hanouna. Elle vient en aide aux personnes sans abris et aux familles en difficulté depuis 2014. 50 000 euros sont finalement remportés.

Mais avant le début du jeu, Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut ont joué les jeunes amoureux. En effet, alors que l’animateur d’À prendre ou à laisser dévoilait l’affiche de la prochaine pièce de théâtre de Nathalie Marquay, Jean-Pierre Pernaut en a pris plein les mirettes. Car sur l’affiche de ce futur spectacle, son épouse s’affiche dans une tenue qui lui est normalement réservée en privé. Jean-Pierre Pernaut demande alors confirmation à sa femme, si bien elle qui prend la pose allongée sur un canapé. Nathalie Marquay n’a pas eu froid aux yeux et lui répond du tac au tac qu’il a pourtant l’habitude de la voir dans ce genre de tenue. De quoi gêner le journaliste qui ne trouve plus les mots.

Une soirée inoubliable

Décidément, Nathalie Marquay ne manque pas de répartie. Et elle n’a peur de rien ! C’est une des qualités qui font qu’elle est si appréciée par le public. Et d’autant plus sur C8 quand elle rejoint la bande de Cyril Hanouna sur TPMP. Mais Jean-Pierre Pernaut n’a pas l’habitude de discuter sur ce registre à la télévision. Alors, c’est d’autant plus amusant pour le public de les voir se taquiner de la sorte. LDPeople vous rappelle que les tourtereaux se sont rencontrés en décembre 2001 et mariés depuis 2007. Parents de deux enfants, Lou et Tom, cela fera donc bientôt 20 ans qu’ils se côtoient. Pas étonnant qu’ils soient si à l’aise l’un avec l’autre.

Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut sont plus amoureux que jamais. Et depuis que le journaliste a fait ses adieux au JT de 13h de TF1, ils peuvent encore davantage profiter de leur idylle. Pour les fêtes de fin d’année, ils étaient d’ailleurs partis en République Dominicaine pour enfin prendre des vacances en famille.