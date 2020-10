Nathalie Marquay fait une confidence que personne ne s’attendait! Des dons insoupçonnés!

Nathalie Marquay-Pernaut va vous étonner. Elle n’avait encore jamais osé évoquer ce sujet. C’est donc lors d’une interview chez Télé Star que l’épouse de Jean-Pierre Pernaut va faire des révélations inédites. Nathalie Marquay-Pernaut a des dons insoupçonnés et insoupçonnables. En effet, dotée d’une forte intuition, elle serait capable de prédire l’avenir grâce à ses rêves. Certaine d’être moquée par le public, elle avait préféré garder cela pour elle. Mais voilà, Nathalie Marquay-Pernaut va bientôt sortir un livre à ce propos.

Nathalie Marquay-Pernaut fait des révélations explosives lors d’une interview

Nathalie Marquay-Pernaut donne l’image d’une personne réfléchie et terre à terre. Mais voilà qu’elle évoque publiquement le fait d’avoir un don de prédiction de l’avenir. Ce qui est plutôt surprenant. Mais attention, elle ne revendique pas être une personne à part ou baigner dans le surnaturel pour autant. Il ne faudra donc pas voir dans ses déclarations des affabulations qui pourraient se prêter aux célèbres séries télévisées mettant en scène sorcières et autre voyantes mystiques. Cela dit, Nathalie Marquay-Pernaut confesse consulter régulièrement une voyante. Elle croit également que les âmes continuent d’exister après la mort et en la réincarnation. Ses intuitions la trompent rarement, c’est même grâce à elle que son mari a éviter deux fois de se retrouver dans un cas grave concernant sa santé.

En effet, Nathalie Marquay-Pernaut racontait récemment sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste qu’elle avait insisté juste à temps pour que son mari passent des examens de santé. D’abord pour son cœur et ensuite pour son cancer de la prostate. Jean-Pierre Pernaut peut la remercier d’avoir été plus que lucide sur ces questions. Mais était-elle alors extralucide ? Mystère. Il faudra attendre la publication de son quatrième livre pour en apprendre plus à ce sujet. Nathalie Marquay-Pernaut dévoile non seulement ses dons prémonitoires lors de son interview pour Télé Star, elle dévoile aussi préparer un livre dans ce thème. En 2021, vous pourrez donc découvrir le nouvel ouvrage de l’épouse de Jean-Pierre Pernaut, Miss France 1987.

Des dons de prémonition pour l’épouse de Jean-Pierre Pernaut

Nathalie Marquay-Pernaut n’a jamais osé parler ouvertement de ses dons. Mais ils l’accompagnent depuis bien des années. En effet, elle évoque plusieurs phénomènes troublants lors de son interview. Nathalie Marquay-Pernaut raconte notamment avoir prédit la date de la mort de Johnny Hallyday ou encore celle du frère de son mari. Ne voulant pas passer pour une illuminée, elle avait pris soin de garder ses dons secrets. Ses proches seulement étaient au courant. Elle aurait même su avant tout le monde, même avant le principal intéressé, que l’un de ses amis allait être atteint de leucémie. Nathalie Marquay-Pernaut fait des rêves explicites dans lesquels elle raconte savoir interpréter les signes. Pour elle, ces signes sont transmis par les personnes qui sont déjà dans l’au-delà.

Nathalie Marquay-Pernaut s’expose aux critiques mais n’a plus envie de garder son secret pour elle

Malgré les rumeurs et les affabulations que cette révélation va susciter sur la Toile, Nathalie Marquay-Pernaut ne voulait plus se cacher. Elle considère que si elle a ce genre de dons, d’autres en font certainement l’expérience. Aussi, elle peut se rassurer en sachant qu’elle n’est pas seule. Mieux encore, elle va peut-être même rassurer d’autres personnes à qui il arrive de faire des rêves prémonitoires. La maman de Lou et de Tom va en étonner plus d’un avec ses propos. Mais elle assume, comme toujours, Nathalie Marquay-Pernaut n’est pas du genre à vivre pour l’approbation des gens. Autrement, elle n’aurait jamais osé se mettre en couple avec l’amour de sa vie.

En effet, Jean-Pierre Pernaut et elle sont mariés depuis 18 ans. Ils ont deux enfants et sont heureux autant qu’un couple peut l’être. Mais au début de leur relation, leur différence d’âge lui a causé du tord. Beaucoup de personnes pensaient qu’elle n’était attiré que par le compte en banque de ce dernier. À ceux-là elle décide alors de leur prouver le contraire. Si elle avait voulu se conformer à l’image que les rumeurs lui donnaient, elle n’aurait pas réussi à trouver le bonheur.

Comme toujours, elle sait que l’essentiel est d’être en phase avec soi-même

Aujourd’hui c’est finalement un peu la même chose. Quoi que les gens penseront, Nathalie Marquay-Pernaut ira au bout de ses projets, de ses besoins et de ses envies. Femme de caractère, elle ne se laissera pas intimider par les critiques à son égard. Avec le soutien de ses enfants et de son mari, Nathalie Marquay-Pernaut est capable de tout.

Nathalie Marquay-Pernaut va donc prochainement épater tout le monde avec son nouvel ouvrage. Pour le moment, pas d’indications supplémentaires sur ce dernier. En effet, il faudra déjà laisser le temps aux fans d’accepter le fait qu’elle possède des dons prémonitoires. Ce ne sera peut-être pas une mince affaire pour certains mais Nathalie Marquay-Pernaut choisit de prendre le risque. Après tout, mieux vaut vivre avec des remords que des regrets. En allant au bout de son envie de partager ce secret publiquement, Nathalie Marquay-Pernaut mène Savoie comme elle l’entend sans se soucier du regard des gens. Les critiques seront certainement nombreuses mais elle a choisi qu’elles ne pèseraient pas lourd dans la balance.