Nathalie Marquay fond en larmes devant les photos de sa belle-mère décédée

Alors que son mari s’apprête à quitter son siège du 13h de TF1, Nathalie Marquay a répondu présente à l’invitation de Cyril Hanouna dans TPMP. Le trublion de C8 lui a diffusé des images d’archives de sa belle-mère aujourd’hui décédée. La maman de Tom et Lou a aussitôt fondu en larmes.

C’est un immense changement que s’apprête à vivre TF1 ! En effet, l’inoxydable Jean-Pierre Pernaut (Nathalie Marquay) a présenté ce vendredi 18 décembre son dernier JT de 13h. Au sein de la rédaction de LDpeople, on n’arrive toujours pas à le croire ! En tous cas, le présentateur vedette peut se targuer d’avoir battu tous les records de longévité en France comme à l’étranger !

« Avec Yves Monrousi, nous totalisons presque cinquante ans de présentation du 13h ! C’est un record mondial ! Même Dan Rather aux États-Unis n’a tenu que 24 ans. », expliquait-il ainsi à Notre temps. Bien sûr, le mari de Nathalie Marquay n’oubliait pas de préciser que Patrick Poivre-d’Arvor n’avait duré que 21 ans au 20h, Claire Chazal 24 ans sur les week-ends ! Dans la rédaction de LDpeople, ça nous a scotché ! Jean-Pierre Pernaut officie en effet au JT de TF1 depuis 1988 ! En tous cas, que les téléspectateurs se rassurent. TF1 a prévu une super remplaçant puisque c’est la pétillante Marie-Sophie Lacarrau qui prendra la relève le 9 janvier prochain.

“Je ne peux pas mourir tant que Jean-Pierre est seul.”

Ce jeudi 17 décembre, avant le dernier JT de JPP, l’ex-reine de beauté confiait à Cyril Hanouna le stress de son mari avant le grand départ. Difficile en effet de faire ses adieux aux téléspectateurs. Au sein de la rédaction de LDpeople, on le comprend tout-à-fait ! Cyril Hanouna avait ensuite prévu une petite surprise à la maman de Tom et Lou. Il lui a montré en effet des images vidéo de la maman de Jean-Pierre Pernaut. Dans ces archives, cette dernière se confie : « Il y a quelque temps, je disais :“A mon âge – j’étais gravement malade – je ne peux pas mourir tant que Jean-Pierre est seul.” Alors, là je suis un peu coincée… Parce que maintenant qu’il n’est plus seul, je ne voudrais pas m’en aller quand même ».

“Sa mère était son mentor »

L’ancienne Miss France s’est sentie bouleversée. « Il y a tellement d’émotions… Son départ de demain, ces belles images. Je sais que pour Jean-Pierre, sa mère, était son mentor », a-t-elle lâchée, les larmes aux yeux. Et de poursuivre : « C’est très dur pour lui aussi. Je le remercie d’avoir accepté de donner ces images. On a voulu donner ces images pour son public pour lui faire un cadeau, je pleure parce que c’est tellement énorme pour mon chéri, bref… Sa mère, elle disait toujours : “Je veux qu’il soit marié, je veux qu’il soit bien après, je peux mourir”. Revoir ces images-là, c’est beau. Et c’est vrai qu’elle avait envie de continuer à vivre après parce qu’elle voulait voir les enfants… elle a vécu jusqu’à 102 ans, c’était magnifique, elle avait la pêche comme Jean-Pierre… » a ainsi conclu la maman de Tom et Lou.