Nathalie Marquay implore Jean-Pierre Pernaut : son dernier ultimatum à son mari !

Mariée depuis de nombreuses années à Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquay est très angoissée pour la santé de son mari. C’est pourquoi, elle reconnaît s’être montrée très clair avec lui. Dans un documentaire à découvrir sur C8, l’ancienne Miss révèle comment elle a obligé son époux à travailler de chez lui. Car la jolie brune a alors de grosses inquiétudes pour l’élu de son cœur. En plein pandémie, elle ne souhaite pas le voir touché par le virus. Et pour cause, le présentateur a une santé fragile. LD People revient sur les déclarations de Nathalie Marquay dans cette émission intitulée La vraie vie de nos Miss.

Nathalie Marquay : très protectrice envers Jean-Pierre Pernaut

Les raisons de cette longue absence

Tout le monde se souviendra de cette année 2020. En effet, dès le mois de mars la covid commence à s’étendre sur toute la France. Dès lors, le gouvernement d’Emmanuel Macron prend des mesures historiques. Pour la première fois, l’Hexagone est soumis à un confinement. Mais certaines personnes semblent plus exposées que d’autres. Dès lors, Nathalie Marquay se fait beaucoup de soucis pour Jean-Pierre Pernaut.

Car après plusieurs opérations, Jean-Pierre Pernaut a encore une santé fragile. Ainsi, il faut prendre des mesures de précaution. En accord avec la chaîne de TF1, le présentateur du JT et son épouse prennent une décision radicale. Le roi de l’info décide de s’écarter du journal télévisé durant de longues semaines ! Le 11 décembre prochain, C8 va donc diffuser un documentaire sur les anciennes Miss France. Dans celui-ci, Nathalie Marquay revient sur cette période compliquée. Elle explique comment elle a véritablement supplié Jean-Pierre Pernaut de mettre sa carrière entre parenthèses. LD People revient sur ces déclarations….

Une véritable angoisse

Âgé de 70 ans, Jean-Pierre Pernaut a effectivement connu certains problèmes médicaux ces dernières années. D’ailleurs, il a dû subir une opération suite à un cancer invasif. Dès lors, il lui faut être prudent. Mais le présentateur du JT ne pense pas à ce moment vouloir se reposer. Ainsi, il part chaque jour très tôt le matin pour la rédaction de TF1. Finalement, ce n’est que tard le soir qu’il rentre chez lui. Mais son épouse est inquiète. Car Jean-Pierre Pernaut fait partie des personnes à risque. Elle a très peur que lui aussi ne contracte la covid-19. Alors, ils ont une discussion très longue. ” Ce n’était pas sérieux qu’il aille travailler “. Pourtant, il semble difficile de convaincre le présentateur préféré des Français. Car pour lui, son métier est une véritable passion.

Néanmoins, Nathalie Marquay implore littéralement son compagnon. ” Je t’en supplie, appelle ton patron. Je ne veux pas que tu ailles à TF1. C’est trop dangereux ! “. Après une longue réflexion, Jean-Pierre Pernaut finit par accepter cette idée. Et TF1 trouve une solution pour mettre tout le monde d’accord. Durant de longues semaines, le présentateur intervient dans l’édition de 13 heures, confortablement installé chez lui. Mais à cette époque, on ne sait pas qu’il pense déjà à s’écarter définitivement de son journal. Finalement, ce ne sera que quelques mois plus tard que le public apprend sa décision définitive. Puisqu’en effet, Jean-Pierre Pernaut vit ces derniers jours à la tête du journal de TF1. Le 18 décembre prochain, le mari de Nathalie Marquay sera présent pour une dernière fois… Peut-être sera-t-elle désormais un peu plus sereine ?