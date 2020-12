Nathalie Marquay: l’annonce de sa leucémie, des mots terribles des docteurs !

Nathalie Marquay a dû lutter contre une leucémie en 1987 ! Les médecins étaient, à cette époque très pessimistes et pensaient que l’ancienne Miss France alors âgée de 30 ans n’allait pas survivre. LD People vous raconte.

La vie ne tient qu’à un fil… En 1987, une leucémie a attaqué la femme de Jean-Pierre Pernault, et elle ne pensait pas s’en sortir car aucun signe positifs ne se présentent alors.

Cette forme de cancer du sang est caractérisée par la prolifération de cellules malignes dans la moelle osseuse. L’épouse de Jean-Pierre Pernaut a traversé cette épreuve très douloureuse et a accepté de l’évoquer dans l’émission La vraie vie de vos miss, qui sera diffusée vendredi 11 décembre sur C8, et dont Gala a pu se procurer un extrait en exclusivité pour le plus grand bonheur de LD People.

“LA VRAIE VIE DE VOS MISS”, doc #inédit de #GuillaumeGenton et Thibaud Gitton Pendant plusieurs semaines, des #MissFrance emblématiques ont été suivies, entre confessions, nostalgie et immersion dans leur vie pro. et perso. Vendredi 11 décembre à 21h15 sur @C8TV pic.twitter.com/QEnMc72E4f — Zoom des médias (@ZoomDesMedias) November 17, 2020

Selon les dires des médecins à l’époque, il ne restait plus beaucoup de temps à vivre à la miss de 30 ans.

« J’ai fait mes analyses de sang et là, au laboratoire, c’est la première fois qu’ils voient des taux aussi catastrophiques de leur vie. », raconte-t-elle.

Nathalie Marquay lutte contre le cancer

Mais heureusement Nathalie Marquay est prise en charge à temps ! « Je n’avais pratiquement plus de sang dans le corps. Si j’étais restée une heure ou une demi-journée chez moi, j’aurais été morte chez moi. On m’a rapatriée le lendemain à Villejuif, à Paris, et puis ils m’ont prise en charge. J’ai eu une chance inouïe », se remémore-t-elle.

Puis de poursuivre concernant les mots terribles du corps médical à l’annonce de son diagnostic :

« Les médecins disaient à mon petit ami de l’époque : “Je suis désolé, elle ne va pas s’en sortir”. »

L’heureuse et actuelle maman de deux enfants: Lou et Tom, consciente que ses jours étaient comptés, ne s’est pas laissée abattre et a affronté la maladie avec un courage incroyable.

« On ne va pas cacher sa maladie ! ❤ »@pernautjp livre un témoignage FORT sur son cancer et nous sensibilise à l’importance de se faire dépister.

⏰#StarsàNu : demain à 21 :05 pic.twitter.com/5dy6qIqNj9 — TF1 (@TF1) January 30, 2020

L’ex-miss France a d’ailleurs insufflé ce magnifique courage à son mari, lui-même atteint d’un cancer en 2018.

“Quand un médecin te dit ‘Oh, tu as un cancer’… J’avais appris à ne pas avoir peur du mot grâce à ma femme Nathalie qui a eu une leucémie il y a quelques années. Elle a toujours dit :’Il faut en parler, il faut dire que quand on a un cancer, on a un cancer. Il ne faut pas cacher sa maladie'”, avait-il déclaré à l’époque avant de remercier les téléspectateurs pour leur soutien.

IL avait alors fait une apparition dans l’émission “Stars à nu”, diffusée le 31 janvier 2020 sur TF1, et dans laquelle des personnalités parlaient de leur expérience afin de sensibiliser au dépistage du cancer du sein, des testicules et de la prostate.