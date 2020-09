Nathalie Marquay l’épouse de Jean-Pierre, énervée balance les vraies raisons du départ de son mari

Nathalie Marquay: Après 33 ans à la tête du JT de 13 heures sur TF1, Jean-Pierre Pernaut va tirer sa révérence avant Noël. L’occasion pour sa femme de prendre la parole et d’expliquer la décision de son mari.

Nathalie Marquay heureuse que son mari quitte le JT

Quelques petites minutes après l’annonce du retrait de Jean-Pierre Pernaut du JT de 13h, sa femme, a pris la parole sur CNews dans l’émission de Jean-Marc Morandini. Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle est heureuse que son mari ait pris cette décision : “C’est une excellente nouvelle ! Enfin, il va pouvoir un peu lâcher et être en famille aussi. Même s’il ne quitte pas ce métier, même s’il reste dans le groupe de TF1 et qu’il continuera à faire de belles choses mais oui, je suis très contente” a-t-elle notamment dit dans un premier temps.

Dans un second temps, Nathalie Marquay explique comment son mari a pris la décision de laisser son bébé de côté : “Disons qu’on en a parlé tous les deux depuis fin juin et pendant nos vacances en juillet-août. On en a parlé longuement tous les deux et c’est vrai que je pense qu’il est important qu’il lève le pied […] Il faut qu’on profite encore !”Grâce à ce coronavirus… Enfin, ‘grâce’, si on peut dire ça. Il s’est aperçu que c’est bien d’être à la maison aussi et je pense que cela a été un accélérateur pour lui”.

Nathalie Pernaut se lâche dans TPMP

Evidemment, Nathalie Marquay explique également que la décision prise par Jean-Pierre Pernaut n’a pas été facile à prendre puisque le 13h représente beaucoup pour son mari : “Il a hésité, quand même. C’est difficile ! C’est son bébé le 13 heures, ça fait 33 ans donc ce n’est pas évident. Pour lui, dans sa tête, c’est comme si on parlait de retraite alors qu’il a encore plein de choses à démontrer […] Mais bien qu’il lève le pied, il va quand même continuer, en fin de compte ! Il s’occupera des enfants et des chiens !”.

“On vous a tous bais**”@nmarquaypernaut se lâche en évoquant les rumeurs sur Jean-Pierre Pernaut depuis l’annonce de son départ du JT de 13h de TF1 #TPMP pic.twitter.com/9f7DdOW3Nr — TPMP (@TPMP) September 15, 2020

Enfin Nathalie Marquay a déclaré sur le plateau de “Touche pas à mon Poste” que son mari avait pris tout le monde de court en annonçant son retrait du JT et que ça faisait du bien de pouvoir le faire : “Depuis 15 ans, on l’a viré Jean-Pierre et bien là, c’est nous qui l’annonçons. On vous a tous b***** ! Personne ne s’y attendait. Il n’y a eu aucune rumeur et clap-boum (…) on l’a décidé et on l’a annoncé. Et personne n’a pris notre décision pour nous“. Voilà qui est dit !