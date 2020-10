Nathalie Marquay-Pernaut en “tenue d’Eve” dans une prochaine émission

Nathalie Marquay-Pernaut sera très bientôt reçue dans une émission dans laquelle elle n’était encore jamais allée. En effet, elle sera l’invitée d’une émission de TF1 lancée en 2019. Le principe est de poser sans vêtements afin de faire la promotion du dépistage du cancer. En effet, le mois d’octobre est souvent dédié à parler du cancer le plus courant chez les femmes, celui qui se loge dans les bustes de ces dernières. Nathalie Marquay-Pernaut rejoindrait alors cette deuxième édition de l’émission très prochainement. En tenue d’Eve, elle prêtera donc son image pour une noble cause.

Nathalie Marquay Pernaut rejoindrait une émission phénomène

Nathalie Marquay Pernaut est à l’aise à la télévision et devant le regard du public. En effet, personne n’a oublié que l’épouse Jean-Pierre Pernaut n’est autre que Miss France 1987. Elle était si populaire qu’elle était également élue 6e dauphine pour l’élection de Miss Univers la même année. Nathalie Marquay-Pernaut a aussi été mannequin, est encore comédienne et a souvent été présente sur les plateaux de télévision. Tour à tour chroniqueuse et animatrice, la maman de Tom et de Lou est un vrai caméléon. Sera-t-elle cependant aussi à l’aise lorsqu’il faudra se présenter sans vêtements à dans cette fameuse émission de TF1 ? Pour la bonne cause, Nathalie Marquay-Pernaut sera certainement prête à tout. La seule inconnue à l’heure actuelle reste donc la date de diffusion de cette émission qui promet de rencontrer un succès important.

En effet, la première diffusion de cette émission avait rassemblé près de 3,5 millions de téléspectateurs. À coups sûr, cette nouvelle édition devrait donc rencontrer tout autant de succès en terme d’audience. Nathalie Marquay-Pernaut va même certainement apporter davantage grâce à sa présence. En effet, son mari et elle sont très appréciés des Français et ils ont régulièrement fait la Une des actualités ces derniers mois. Et l’émission ne mettra pas en scène que l’épouse de Jean-Pierre Pernaut mais beaucoup d’autres personnalités célèbres. Effectivement, l’année dernière, c’était quinze personnalités connues du public qui se prêtait au jeu. Grâce à leurs notoriété, ils espèrent sensibiliser un large publique à la cause qu’ils défendent.

Un programme pour encourager les dépistages

Les cancers des bustes chez les femmes et les cancers de la prostate chez les hommes, sont les deux cancers les plus courants. Mais pris à temps, ils sont souvent une issue heureuse. Jean-Pierre Pernaut en est d’ailleurs un exemple vivant. En 2018, le mari de Nathalie Marquay-Pernaut découvrait être atteint de cette maladie. De plus, sa femme n’est pas non plus étrangère à la maladie. Elle a effectivement été atteinte d’une leucémie fulgurante à l’âge de 30 ans et a eu beaucoup de chance de s’en sortir.

Voir cette publication sur Instagram Quelques bonnes nouvelles. Et merci pour vos messages ! Une publication partagée par Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) le 8 Oct. 2018 à 7 :08 PDT

TF1 fait bien de penser à Nathalie Marquay-Pernaut pour la saison 2

Cette émission présentant de multiples stars en tenue d’Eve et d’Adam est présentée par la pétillante Alexandra Sublet. Aussi, c’est la production d’Arthur qui est appelé à remettre en scelle le show. De quoi garantir encore davantage le succès de cette dernière. En effet, il y a très peu de chance que le programme soit un échec compte tenu de tous les éléments présents.

Nathalie Marquay-Pernaut, à l’instar de toutes les Miss France, est une femme engagée. Elle met son image au service de causes nobles et justes. L’épouse de Jean-Pierre Pernaut sait ce qu’est l’empathie, le dévouement et la compassion. Concernée par le cancer, elle ne laissera pas passer sa chance de participer à l’émission d’Alexandra Sublet. Lors d’une récente soirée sur le plateau de Touche pas à mon poste, Nathalie Marquay-Pernaut faisait allusion à ses efforts avec humilité. En effet, c’est grâce à elle que son mari a fait les examen qui ont permis de déceler rapidement son cancer de la prostate. Et quelques années auparavant, alors que Jean-Pierre Pernaut arrêtait de fumer, elle insistait pour qu’il fasse contrôler son cœur. Là encore, elle lui sauvait la vie en permettant aux médecins de détecter qu’une de ses artères était bouchée à plus de 80%.

Nathalie Marquay raconte comment elle a soutenu Jean-Pierre Pernaut, son mari, pour lutter contre son cancer. #TPMP pic.twitter.com/nqFyIvs4ay — C8 (@C8TV) October 7, 2020

Beau témoignage par contre de Nathalie Marquay #TPMP — Fannylux🇱🇺 (@fannyluxembourg) October 6, 2020

Un engagement sans failles et de tous les instants

Dans les épreuves qui suivaient alors les résultats des examens de son mari, l’ancienne Miss France s’est montrée attentive et présente pour l’épauler et l’accompagner. Sa force et sa combativité sont des exemples à suivre, des sources d’inspiration pour ses fans. Ses proches et sa famille sont déjà très fiers d’elle. Mais ce sont ses fans, qui en apprennent toujours plus à son propos, qui sont de plus en plus épatés par ses nombreuses qualités. Nathalie Marquay-Pernaut n’a pas fini de nous surprendre. Par son altruisme, sa bienveillance et son engagement. Toujours prête à tendre la main, elle ne montre pas de signes de faiblesse dans l’adversité. Son tempérament lui permet de garder son sana froid pour prendre les choses en main. Aussi, pas de doutes qu’elle excelle dans la mission qui lui sera confiée lors de la prochaine émission de TF1 dans laquelle elle sera présente.

Je trouve Nathalie marquay très sympa et à l’aise parmi les chroniqueurs 👌 — philfilou (@philfilou1) September 30, 2020

Les fans de Jean-Pierre Pernaut se réjouiront certainement de constater qu’il est accompagné d’une femme formidable. Ses fans à elle salueront son courage et son engagement. Et enfin, les responsables des chaînes de télévision vont probablement davantage songer à l’inviter sur les plateaux.