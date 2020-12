Nathalie Marquay-Pernaut violemment attaquée pour ses vacances au soleil, elle réplique à ses fans

Pour ces fêtes de fin d’année, Nathalie Marquay-Pernaut et sa petite famille ont décidé de s’octroyer quelques jours de repos. Ainsi, l’ex-Miss France et le journaliste Jean-Pierre Pernaut ont embarqué leurs enfants pour un séjour à la République Dominicaine. Comme à son habitude, la maman de Lou et Tom a donc partagé quelques clichés de ses vacances sur les réseaux sociaux. Pourtant, elle ne devait pas s’attendre à être l’objet de tant de critiques. En effet, certains internautes lui font un grand nombre de reproches. LD People revient sur ces commentaires loin d’être sympathiques !

Nathalie Marquay-Pernaut : attaquée sur la toile

Des publications pourtant anodines

Lorsque Nathalie Marquay-Pernaut partage les clichés de son séjour dans les Caraïbes, elle est probablement loin de s’attendre à susciter la polémique. Pourtant, l’épouse de Jean-Pierre Pernaut doit bien se rendre à l’évidence. Ces photos n’ont visiblement pas été du goût de tout le monde. Si d’habitude, la belle brune est très véhémente lorsqu’on l’attaque, cette fois-ci, elle n’a pas du tout réagi de la même manière. En effet, elle a même semblé comprendre les remarques désagréables de certains internautes.

Tout à fait consciente de sa chance, la chroniqueuse de Cyril Hanouna a donc répondu avec le plus grand respect à ceux qui la critiquent. Mais cela sera quand même un petit bémol apporté à ces vacances pourtant idylliques. Car même si elle n’a rien à se reprocher, Nathalie Marquay-Pernaut fait preuve d’empathie pour ceux qui ne vivent pas dans les mêmes conditions qu’elle. LD People revient sur cet échange entre la mère de famille et ses fans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝑵𝒂𝒕𝒉𝒂𝒍𝒊𝒆 𝑴𝒂𝒓𝒒𝒖𝒂𝒚-𝑷𝒆𝒓𝒏𝒂𝒖𝒕 (@nathalie_marquay_pernaut)

Des reproches en pagaille

Lorsque Nathalie Marquay-Pernaut, arrive sur l’île de la République Dominicaine, elle partage rapidement quelques clichés avec sa communauté. Ainsi, elle publie une photo de l’une de ses terribles rencontres. En effet, l’épouse du célèbre journaliste a eu la malchance de tomber à deux reprises sur une énorme araignée. Ainsi, elle n’a pas hésité à partager cette mésaventure avec ceux qui la suivent. Dès lors, les followers de son compte Instagram ont pris connaissance que Nathalie Marquay-Pernaut se trouvait à l’étranger. Bien sûr, elle a reçu un grand nombre de messages lui souhaitant de bonnes vacances. Mais d’autres commentaires étaient bien plus négatifs. Ainsi, si la belle brune est tombée sur une énorme tarentule, selon l’un de ses followers elle aurait mieux fait de rester à Paris.

D’autre lui reproche de toujours se plaindre alors que certains vont encore beaucoup plus loin. Car même la destination choisie par toute la petite famille est remise en question. ” La République Dominicaine avec ses super hôtels de luxe en bord de plage… Et les enfants quelques rues plus loin qui crèvent de faim. Pas trop de culpabilité ? “. Une autre remarque lui faisait d’ailleurs remarquer combien elle était privilégiée. ” Vous avez surtout les moyens de vous offrir des vacances, pas pareil pour tout le monde “. Dès lors, Nathalie Marquay-Pernaut a finalement décidé de répondre. Mais en aucun cas, elle a semblé vouloir rentrer dans la polémique. Elle a juste précisé qu’elle se sentait ” désolée “. Et surtout qu’elle compatissait avec ces sentiments. Pour l’instant en tout cas, le débat semble donc clos.