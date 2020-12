“Chroniqueuse de m*rde” Nathalie Marquay pulvérise Geneviève de Fontenay, elle répond tout aussi violemment

Nathalie Marquay est une chroniqueuse récurrente sur TPMP. Et en sa qualité d’ancienne Miss France, elle était la mieux placée pour donner son avis sur la lettre déchirante de Geneviève de Fontenay. Une lettre que l’octogénaire partage sur Instagram et dans laquelle elle dit avoir une grande part de sa vie en perdant sa place au comité Miss France. Nathalie Marquay en a assez d’entendre les plaintes de Geneviève de Fontenay et ne va pas prendre quatre chemin pour exprimer le fond de sa pensée. Les propos de l’épouse de Jean-Pierre Pernaut sont arrivés aux oreilles de l’ancienne présidente du comité et a tenu à y répondre. Faisant elle aussi une déclaration très virulente. LDPeople vous raconte tout dans la suite de cet article !

Nathalie Marquay règle ses comptes avec Geneviève de Fontenay sur TPMP, l’affaire dégénère

Natalie Marquay était présente sur le plateau de TPMP pour l’édition du 11 décembre dernier. À l’approche du centenaire du concours Miss France, les tensions sont à leurs combles. Geneviève de Fontenay a encore une fois fait savoir qu’elle avait le sentiment de s’être fait voler don travail. Et Benjamin Castaldi, animateur de TPMP les vendredis soirs à la place de Cyril Hanouna, voulait connaître le sentiment de Nathalie Marquay à ce sujet. Car il est effectivement bien connu que toutes les deux ne s’entendent pas. Cela n’a pas manqué c’est une séquence culte que l’épouse de Jean-Pierre Pernaut offre aux téléspectateurs. Elle va carrément dire à Geneviève de Fontenay d’arrêter de pleurer et de “nous casser les cou****s”. Les propos de l’ancienne Miss France sont rapidement arrivés aux oreilles de Geneviève de Fontenay, qui n’a pas été moins directe pour lui répondre.

Décidément, le centenaire du concours Miss France n’a pas fini de faire des étincelles. LDPeople vous donne les éléments qui conduisent à l’altercation entre Nathalie Marquay et Geneviève de Fontenay. Voici donc d’abord la lettre de l’ancienne présidente du comité. Une lettre dans laquelle elle tente de plaider sa cause.

Les propos de l’épouse de Jean-Pierre Pernaut ont fait sortir Geneviève de ses gonds

À la lecture de cette lettre, les médias ne pouvaient pas ignorer son message. Et c’était donc l’occasion pour TPMP d’avoir l’avis d’une ancienne Miss France. Nathalie Marquay en a profité pour régler ses comptes avec elle, car en a assez de l’entendre se plaindre alors qu’elle n’est pas la dernière pour voler justement. L’épouse de Jean-Pierre Pernaut raconte alors que Genevieve de Fontenay avait voler une ses faireparts de mariage pour le vendre à la presse. La cause ? Elle aurait été vexée de ne pas être invitée. De plus, elle aurait également été à la source de rumeurs concernant une prétendue infidélité de la part de Nathalie Marquay. Ainsi, c’est sans retenues qu’elle pulvérise Geneviève de Fontenay sur TPMP.

“Geneviève arrêtez de nous casser les couil***”@nmarquaypernaut se lâche sur Geneviève de Fonteanay dans #TPMPOAT ! pic.twitter.com/V4iDYqNtMT — TPMP (@TPMP) December 11, 2020

Geneviève de Fontenay a par la suite rédigée une lettre à la rédaction du blog de Jean-Marc Morandini pour répondre à ces attaques. Elle se dit choquée et profondément outrée. Ensuite, elle remonte les bretelles de Nathalie Marquay en rappelant que sans le concours Miss France, elle n’aurait jamais rencontré son mari et n’aurait peut-être pas eu de si bons médecins pour traiter sa leucémie. Elle va jusqu’à demander sa destitution à l’Organisation Miss France et termine en qualifiant son travail de chroniqueuse de la plus basse des manière. Les prises de bec entre Geneviève de Fontenay et Nathalie Marquay ne sont pas prêtes de se clore.