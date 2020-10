Nathalie Marquay se confie, elle raconte comment elle a appris le cancer de Jean-Pierre Pernaut

Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut sont mariés depuis le 23 juin 2007. Mais ils se connaissaient depuis 2002. Ils ont ensemble deux enfants et traversent les épreuves de la vie, toujours main dans la main. Invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste, Nathalie Marquay-Pernaut va se confier sur des moments très personnels. En effet, elle va raconter comment Jean-Pierre Pernaut et elle ont affronté le cancer. Car en 2018, le célèbre journaliste était atteint d’un cancer de la prostate.

Nathalie Marquay se dévoile sur le plateau de Touche pas à mon poste

Nathalie Marquay veille sur son mari autant qu’elle le peut. Elle ne sait que trop comment il est. Le journaliste ne se ménage pas et fait passer son travail avant le reste. Passionné et perfectionniste, Jean-Pierre Pernaut est investi corps et âme depuis plus de 30 ans pour son JT de 13H sur TF1. Et il peut dire qu’il a de la chance de pouvoir compter sur Nathalie Marquay dans son quotidien. Car sans elle, Jean-Pierre Pernaut aurait pu se faire emporter par une crise cardiaque. En effet, son épouse la contraint à se rendre chez le cardiologue et à se faire examiner. Et sans cet examen, le journaliste n’aurait pas su que l’une de ses artère était bouchée à plus de 98% ! Il prenait donc des risques ne serait-ce qu’en portant un pack de bouteilles d’eau.

Pour son cancer de la prostate aussi, Jean-Pierre Pernaut a pu compter sur le soutien sans failles de Nathalie Marquay. Lorsqu’elle a appris la chose, elle a gardé la tête froide et s’est faite un pilier solide pour son époux. Le 6 octobre dernier, invitée sur le plateau de TPMP, elle raconte comment ils ont géré la situation.

L’épouse de Jean-Pierre Pernaut avait un rôle capital pour la prise en charge de son cancer

Il était notamment important de mettre en place une communication autour de ce qui arrivait à Jean-Pierre Pernaut. En effet, le journaliste est une figure publique et Nathalie Marquay insistait pour que toute la lumière soit faite sur sa maladie. Après tout, le cancer de la prostate, pris à temps, se soigne très bien. Ce cancer touche plus de 70 000 malades en France tous les ans. Aussi, 15 jours après son opération, le mari de Nathalie Marquay tenait à faire une allocution sur les réseaux sociaux pour rassurer son public. Là aussi, une idée de son épouse qui a mis en place toute une stratégie de communication pour que Jean-Pierre Pernaut soit le plus à l’aise possible.

Voir cette publication sur Instagram Quelques bonnes nouvelles. Et merci pour vos messages ! Une publication partagée par Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) le 8 Oct. 2018 à 7 :08 PDT

Nathalie Marquay témoigne avec sincérité et émotions

Avec un mélange d’humilité et de fierté, Nathalie Marquay raconte comment elle a aidé son mari à faire face à la maladie. Dès le début, elle a insisté pour que son mari se fasse examiner. Car la première prise de sang ne les avait pas complètement convaincu. C’est donc une biopsie qui a permis de poser un diagnostic précis. Et à chacune des étapes, Nathalie Marquay rassurait son époux. Elle voulait qu’il sache qu’elle ne cesserait pas de lui tenir la main et de se tenir à ses côtés. C’est à deux qu’ils parviennent donc à venir à bout de cette terrible épreuve qu’est le cancer. Et c’est avoir une émotion non dissimulée que Nathalie Marquay revient sur ce sujet dans Touche pas à mon poste. D’ailleurs, les téléspectateurs de C8 sont captivés par son témoignage. Sans attendre, ils le font savoir en masse sur Twitter.

Un talent naturel sur les plateaux de télévision

Les fans de Touche pas à mon poste apprécient l’intervention de Nathalie Marquay et sont touchés par son témoignage. Mais ils ne sont pas les seuls à apprécier l’expérience. En effet, Nathalie Marquay est toujours ravie de se rendre sur le plateau de Touche pas à mon poste. En tant qu’invitée ou en tant que chroniqueuse, l’épouse de Jean-Pierre Pernaut passe toujours de très bons moments en compagnie de Cyril Hanouna et de sa bande.

Jean-Pierre Pernaut lève le pied mais ne prend pas sa retraite

Nathalie Marquay va évidement continuer de veiller sur son homme. Et ce dernier commence déjà à suivre ses conseils et à lever le pied. En effet, notre journaliste de 70 ans décide de quitter le JT de 13H avant la fin de l’année 2020. Il ne quittera pas pour autant TF1 mais se consacrera à des activités moins stressantes et prenantes. De quoi rassurer Nathalie Marquay qui attendait impatiemment que son époux décide de se ménager davantage. Mais Jean-Pierre Pernaut s’affaire déjà à la suite. Son livre L’almanach des régions 2021 vient de sortir. Et il est également possible d’entendre le journaliste dans un nouveau podcast, Au Cœur des Régions.

Voir cette publication sur Instagram Au Coeur des Régions en podcast à retrouver sur lci.fr Une publication partagée par Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) le 7 Oct. 2020 à 12 :25 PDT

Nathalie Marquay va donc continuer de garder un œil sur la santé de son mari. Car il semble incapable de penser à sa retraite pour le moment. Toujours sur plusieurs projets en même temps, la passion de Jean-Pierre Pernaut ne saurait se calmer avec l’âge. Bien au contraire, il a acquis suffisamment d’expérience pour exceller dans son domaine et n’imagine pas s’arrêter maintenant. Nathalie Marquay sait aussi qu’elle préfère voir son mari épanoui et continuera de l’encourager dans ses projets. Même si elle aimerait qu’il soit tout aussi épanoui à se reposer en profiter de sa famille.