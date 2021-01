Nathalie Marquay: ses vacances inoubliables, ce compagnon “trop chou” qu’elle a eu énormément de mal à quitter

Nathalie Marquay sait bien que toutes les bonnes choses ont une fin. Passer les fêtes de fin d’année en voyage et en famille, elle ne pouvait rêver mieux. Mais il fallait bien penser au retour tôt ou tard. Avant son retour de vacances, elle a fait savoir à ses followers qu’elle regrettait déjà de laisser derrière elle plusieurs amis qu’elle s’est faite en République dominicaine. Un compagnon “trop chou” et “trop mignon” surtout, qu’elle a eu beaucoup de mal à quitter. LDPeople vous propose de découvrir quelques vidéos et photos attendrissantes que l’épouse de Jean-Pierre Pernaut a partagé sur Instragram.

Nathalie Marquay profite de ses vacances tout en pensant aux autres

Nathalie Marquay s’envolait avec son mari, sa fille et son fils pour la République dominicaine. Un pays qui se situe aux Caraïbes, soit une destination de rêve. Nombreux des internautes ont d’abord été outrés de la voir partager ses vacances paradisiaques alors que la pandémie bat son plein en France. Mais l’épouse de Jean-Pierre Pernaut n’a pas souhaité jeter de l’huile sur le feu. En effet, en simple réponse à ses détracteur elle se contentait de s’excuser et de compatir à leurs problèmes. Mais cela ne l’a pas empêché de profiter de son séjour et de sa famille. Ils se sont créés des souvenirs inoubliables lors d’un séjour parfait. Nathalie Marquay en a profité pour faire des rencontres.

Mais pas celles que vous croyez. Car l’ancienne Miss France est une amoureuse des animaux. Aussi, elle a tenu à rendre visite aux cheveux destinés à promener les touristes. Tous les jours, pendant une heure environ, elle dispensait des caresses affectueuses et donnait des pommes et des poires aux équidés. Et il y en a un qui l’a particulièrement attendri. Tant et si bien que lors de son départ, elle a eu du mal à lui faire ses adieux. Nathalie Marquay reçoit cette fois-ci des commentaires de ses abonnés qui l’encense. Elle a pris la peine de prendre soin des animaux et de vérifier qu’ils soient bien traités. Aussi, elle affirmait ne pas vouloir les monter pare que cela lui faisait de la peine. Des propos qui ont ému ses fans et qui lui ont valu l’admiration de beaucoup d’entre eux.

Des animaux superbes qui la font craquer

La polémique quand à son voyage en famille ont donc été balayées par sa bienveillance et son altruisme. Peut-être que l’épouse de Jean-Pierre Pernaut reviendra pour retrouver ses compagnons qu’elle adore ? En tout cas, elle permet à ses abonnés Instagram d’être témoin de son attachement aux chevaux en partageant quelques images de son affection envers eux. Sur l’une des vidéos, Nathalie Marquay n’a que des mots tendres pour l’un des chevaux de cette écurie. De quoi rappeler à ses abonnés qu’elle n’est que tendresse et affection. LDPeople vous rappelle alors que vous pourrez retrouver la belle dans TPMP en tant que chroniqueuse, sur C8. Car quand ce n’est pas pour ses vacances, l’épouse de Jean-Pierre Pernaut n’est pas très active sur Instagram.