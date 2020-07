Nathalie Marquay sort une belle robe transparente pour un événement, de quoi satisfaire Jean-Pierre Pernaut !

Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut son mariés depuis 2007. C’est un véritable coup de foudre qui les frappe lors de leur rencontre en 2002. Malgré toutes ces années passées côte à côte, la passion reste bien encrée dans leur couple. Une passion qui risque de se faire plus forte lorsque Nathalie Marquay ressort ses robes de soirées. En effet, nous apprenons par Closer et Public que Nathalie Marquay se prête au jeu des séances photos et qu’elle est tout simplement époustouflante. Les articles indiquent à juste titre que Jean-Pierre Pernaut risque d’en perdre son latin.

Nathalie Marquay n’a rien perdu de ses années Miss France

Nathalie Marquay est une ancienne Miss France. Avec ce titre perdure une certaine notoriété et elle reste toujours une des lus belles femmes de France. En effet, qui pourrait croire que l’épouse Jean-Pierre Pernaut a déjà 53 ans? Peu de monde ! Car elle rayonne lorsqu’elle se met en beauté comme elle sait le faire. D’après les magazines Closer et Public, la femme de Jean-Pierre Pernaut avait un rendez-vous pour une séance photo. L’occasion pour Nathalie Marquay de faire parler d’elle pour la promotion de son dernier projet. Comme vous le savez sûrement, la femme de Jean-Pierre Pernaut n’est pas seulement une ancienne reine de beauté. Elle est aussi animatrice et présentatrice à la télévision. Mais ce sont cette fois-ci ses talents de comédienne qui la mettent en avant.

Une séance photo qui met l’épouse de Jean-Pierre Pernaut sous les projecteurs

Nathalie Marquay se rendait donc le 1er juillet dernier à une séance de photographies qui allait immortaliser l’annonce de s nouvelle pièce de théâtre. Robe rouge à paillettes et pose étaient de mises pour les photos de la nouvelle affiche de Nathalie Marquay. Des photos que Jean-Pierre Pernaut ne pourra pas garder jalousement. En effet, la beauté de sa femme se partage avec les fans de celle-ci. Mais Jean-Pierre Pernaut doit certainement être très heureux pour elle. Car dans ce couple d’amoureux, c’est le soutien de l’un vers l’autre qui est au centre. Cela n’aura échappé à personne à quel point Nathalie Marquay encourageait Jean-Pierre Pernaut durant la période de confinement. Ni la façon qu’avait Jean-Pierre Pernaut de la remercier pour tout ce qu’elle faisait pour leur famille en ces temps difficiles.

Si le confinement a mis les couples à rude épreuve, celui de Nathalie Marquay et de Jean-Pierre Pernaut est plus solide que jamais. Leur relation continue de faire rêver leurs fans respectif. Car malgré leurs nombreuses années d’écart, ils sont amoureux comme les héros des films les plus romantiques. Jean-Pierre Pernaut racontait avec émotion leur première rencontre. Une rencontre filmée car ils étaient assis côte à côte pendant un tournage de l’élection des Miss France. Des images circulent encore de leur entente car ils venaient de se rencontrer mais affichaient déjà une belle complicité. Le lendemain, Jean-Pierre Pernaut aura voulu lui faire envoyer des fleurs mais il ne parvenait pas à la retrouver. Heureusement le destin les a réuni rapidement. Depuis ils sont mariés et élèvent deux beaux enfants, Lou et Tom.