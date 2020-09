Nathalie Marquay très énervée, insulte une prof de sa fille Lou et ce n’est pas rien !

Dans “Touche pas à mon poste”, jeudi 24 septembre dernier, Nathalie Marquay était très remontée! Elle s’est remémorée une période difficile de la vie de sa fille Lou.

La femme de Jean-Pierre Pernaut a même eu des paroles Assez familières …

Sylvain, un professeur des écoles, fait la Une des médias bien malgré lui depuis plusieurs jours.

Il risque même de se voir retirer son droit d’enseigner par l’Inspection académique… En cause : ses tatouage!

Son corps, son visage, et même se yeux en sont en effet recouverts et certains parents se sont plaints, il effraierait les enfants selon eux.

Mais Sylvain enseigne depuis 12 ans, et est aussi connu sous le pseudonyme Freaky Hoody. IL ne peut d’ailleurs déjà plus exercer en maternelle depuis l’année dernière.

Cyril Hanouna a voulu comprendre cette affaire et a invité Sylvain dans son émission Touche pas à mon poste jeudi 24 septembre 2020.

Mais l’animateur a d’abord souhaité entendre ses chroniqueurs sur le sujet avant d’écouter le principal intéressé.

Ils étaient partagés entre le laisser enseigner ou non. Selon Nathalie Marquay, qui remplaçait Kelly Vedovelli ce jour-là, “il n’y aurait pas eu de soucis avec (ses)enfants », Lou (17 ans) et Tom (16 ans).

L’habit ne fait pas le moine, selon l’épouse de Jean-Pierre Pernaut. C’est d’ailleurs sa fille qui l’a constaté avec une de ses professeures : “J’ai ma fille qui avait une prof d’histoire-géo il y a deux ans. Elle était tirée à quatre épingles, toute jolie tout ça. Et c’était une vraie s****e avec ma fille. Vraiment, une vraie s****e”, explose-t-elle en évoquant cette professeure qui est “une anti-Pernaut » selon elle.

« J’espère qu’elle m’entend ! Elle fracassait tout le temps ma fille et d’ailleurs, je lui ai interdit d’aller en cours d’histoire-géo”, a ensuite confié Nathalie Marquay.

Elle est ensuite revenue sur Sylvain, l’enseignant tatoué, qui partage avec son combat “une bonne leçon de tolérance » selon elle.

La femme de Jean-Pierre Pernault est aussi revenue sur les menaces de morts que sa famille a subit… “Vous vous rappelez, le 13 juin 2016, il y a deux policiers qui se sont fait égorger”, commence Nathalie Marquay en référence à la tuerie dans les Yvelines. “Il y avait un papier avec des noms de journalistes et avec des noms de célébrités disant qu’ils allaient égorger toutes ces personnes. Donc TF1 nous a mis des gardes du corps pendant trois mois et demi, 24 heures sur 24 pour protéger Jean-Pierre.” Nathalie Marquay poursuit, face à un Cyril Hanouna abasourdi : “Ils étaient chez nous, constamment et quand on sortait. La nuit, ils étaient avec nous à l’extérieur, mais dès que l’on partait de la maison ils nous suivaient en voiture. C’est à dire qu’avant de monter dans ma voiture, ils regardaient sous ma voiture s’il n’y avait pas de bombe, ils ouvraient mon coffre pour voir s’il n’y avait pas quelqu’un planqué dedans, il y avait deux motards qui suivaient le bus d’école de mes enfants.” Une période qui fut très difficile pour toute la famille …