Nathalie Marquay “très très angoissée” énumère les graves problèmes de santé de Jean-Pierre Pernaut, il est temps qu’il ralentisse le rythme

Nathalie Marquay est très heureuse de la décision de son mari. Jean-Pierre Pernaut quitte le JT de 13h de TF1 à la fin de l’année après 33 ans de loyaux services. Il ne prend pas sa retraite mais va se consacrer à des reportages plus ponctuels. Nathalie Marquay aurait aidé Jean-Pierre Pernaut à prendre cette décision car les problèmes de santé s’accumulaient pour le journaliste. Lors de divers interviews, Nathalie Marquay évoque des soucis liés à l’âge de son mari et aux stress engendrés par le rythme de son travail. Ce rythme va donc enfin diminuer pour l’année des 70 ans de Jean-Pierre Pernaut. Tous les détails dans la suite de cet article.

Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut sont à l’aube d’une nouvelle vie

Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut sont en couple depuis 2002 et mariés depuis 2007. Mais c’est depuis 1988 que le journaliste présente le JT de 13h de TF1. Et il le fait comme personne car il invente un formule inédite. Une formule dite de proximité qui fait encore aujourd’hui des audiences records. Perfectionniste et investi dans son métier, Jean-Pierre Pernaut aura profité de l’appui de son épouse pour décider qu’il était temps de lever le pied. La pandémie, le confinement, son âge et ses problèmes de santé ont aussi été des arguments de poids dans cet événement. Mais Jean-Pierre Pernaut annonce cette nouvelle tout en se projetant sur l’avenir. Un avenir dans lequel il adoptera un rythme plus doux, sans pour autant quitter la rédaction de TF1.

La santé de Jean-Pierre Pernaut n’est pas étrangère à cette décision

En effet, Nathalie Marquay est longuement interrogée par différents médias. Cyril Hanouna ou encore Jean-Marc Morandini notamment, tentent de comprendre comment cette décision a été prise. Alors, l’épouse de Jean-Pierre Pernaut entre dans les détails. Car il n’est pas question que les fans de son mari ne s’inquiètent de trop. C’est donc avec sa franchise habituelle et tout son amour pour Jean-Pierre Pernaut qu’elle relate les éléments qui ont conduit à cet événement. Tout d’abord, c’est une décision dont ils ont longuement parlé ensemble. L’arrivée de la pandémie en France a fait réaliser à Jean-Pierre Pernaut que son âge et sa santé pouvaient le mettre en danger. Car à 70 ans et ayant eu un cancer de la prostate à 68 ans, les conditions sont réunies pour que le virus puisse être fatal au présentateur du JT de 13h de TF1.

De nombreux arguments sont avancés par Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut pour justifier le changement de rythme du journaliste

Ensuite, Nathalie Marquay souhaitait évidemment que son mari puisse enfin prendre un peu de repos. Depuis plus de trente ans, il se lève tous les jours avant 6h du matin. Tous les jours il travaille avec passion pour son métier. Une passion qui met en péril sa santé car il est soumis à un stress important. Ce n’est pas que son mari n’est plus en forme, mais simplement qu’il faut savoir anticiper. Car sa forme va inévitablement baisser avec le temps. Et pour le bien du JT comme pour celui de Jean-Pierre Pernaut, il fallait donc penser au long terme. Nathalie Marquay explique alors que l’engagement de son mari pour son métier pourrait le faire oublier de s’écouter. Ainsi, elle raconte avoir eu à insister pour qu’il consulte des médecins parfois. Et une fois, sa consultation a conduit à découvrir qu’il a fait une artère bouchée à plus de 98%.

D’autres problèmes de santé se déclarent plus fréquemment avec l’âge. Notamment des problèmes au genou. En effet, Jean-Pierre Pernaut a dû subir cinq opérations en anesthésie générale pour soigner son genou malade. Il avait également déclarer des soucis au niveau des poumons car pendant longtemps, le mari de Nathalie Marquay fumait régulièrement.

Nathalie Marquay rassure les fans de son mari

En revanche, Nathalie Marquay refuse les théories du complot. Des théories qui supposent que Jean-Pierre Pernaut aurait été poussé vers la sortie. Ou encore que ses problèmes de santé sont les seuls arguments qui justifient son départ du 13h. En effet, il n’est pas question de cela. Même si cela a aidé à la réflexion, c’est une décision neutre et naturelle qui a été prise par le journaliste. Une décision qu’il prend en accord avec sa hiérarchie et avec sa famille. Et Nathalie Marquay avoue volontiers que cela fait un petit moment qu’elle évoque cette idée à son époux. Mais que c’est seulement cette année que celui-ci l’envisage enfin de façon concrète.

Jean-Pierre Pernaut a bien mérité de changer de rythme et il aura pu en avoir un avant-goût pendant le confinement. Installé chez lui, en famille pour préparer ses interventions pendant qu’il était remplacé par Jacques Legros. Nathalie Marquay refuse de voir son homme se tuer à la tâche. Elle préfère dont faire compagne pour qu’il se ménage. Même si elle admet qu’il est toujours très beau et très en forme pour chacun de ses JT sur TF1. Les amoureux vont pouvoir profiter davantage de moments en famille et moins subir le stress du métier du chef de famille.

Un nouveau chapitre dans la vie du journaliste le plus apprécié des Français

Dès la fin du mois de décembre, autour des fêtes de Noël, Jean-Pierre Pernaut passera le flambeau à un ou une présentatrice qui prendra sa relève. Mais les fans du journalistes vont mettre du temps à se faire à la nouvelle.

Ça me rend triste (Jean-Pierre Pernaut qui quitte le 13 heures) — Lo (@lorenecln) September 15, 2020

Jean Pierre Pernaut qui va arrêter le 13h, je suis vraiment triste… 😢😢 — Camille Boursier (@ptitecamillouu) September 15, 2020

Bonjour cher Jean Pierre Pernaut je viens d apprendre votre retrait du jt du 13h cela me rends très triste j adorais votre franchise et votre bon sens en je vous et adorer merci a vous pour toutes c est belles année vous allez me manquer bonne continuation à vous. — RENAUD28 (@RENAUD281) September 15, 2020

Nathalie Marquay prendre le temps, comme toujours, de rassurer les fans de son mari. En effet, il ne faut pas voir dans sa décision la fin d’une ère mais bien plutôt l’ouverture d’un nouveau chapitre.