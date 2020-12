Nathalie Péchalat enceinte de son 2e bébé, la femme de Dujardin montre son baby bump

Ce mercredi 2 décembre, Nathalie Péchalat était l’invitée de Daphné Bürki sur le plateau de Je t’aime etc… Lors de son arrivée, tout le monde a remarqué le ventre arrondi de la compagne de Jean Dujardin. LD People va vous en dire un peu plus.

Nathalie Péchalat enceinte de son second enfant

Sur le plateau de “Je t’aime etc..“, Nathalie Péchalat a confirmé à Daphné Bürki qu’elle était enceinte de son deuxième enfant. En effet, la présentatrice avait remarqué le ventre arrondi de la jeune femme et avait dit : “J’en profite pour vous dire félicitations, parce que quand vous êtes arrivée, forcément, on a vu…. Je suis contente dès qu’il y a des bébés dans le coin. J’adore ! Tout va bien ?”. L’ancienne patineuse a alors répondu : “Tout va bien, sauf que ça prend beaucoup de place”. Après la naissance de leur petite Jeanne, qui fêtera ses 5 ans samedi prochain, le couple attend, comme vous le comprenez, un nouvel heureux événement.

Nathalie Péchalat et Jean Dujardin attendent leur deuxième enfanthttps://t.co/WAFuC7mH78 — TF1-LCI (@tf1_lci) December 3, 2020

Pour rappel, il s’agit du deuxième enfant pour l’ancienne championne de patinage artistique, et du quatrième pour le comédien oscarisé, également papa de deux grands garçons de son premier mariage avec Gaëlle Demars. Après avoir passé plus de 10 ans avec Alexandra Lamy, il a rencontré en 2014, la danseuse sur glace Nathalie Péchalat avec qui il coule aujourd’hui des jours heureux.

Nathalie Péchalat veut inculquer ses valeurs à ses enfants

Il ne fait en tout cas aucun doute que saura bien éduquer son deuxième enfant. En effet, dans une interview pour nos confrères de “Version Femina” Nathalie Péchalat a expliqué comment elle s’occupait de sa petite fille : “Je lui inculque les mêmes valeurs que celles que je transmettais aux filles que j’entraînais. La première est le goût de l’effort. Même si elle est petite, je lui explique qu’il est primordial de travailler, d’aller au bout de ce que l’on a commencé et de s’appliquer à bien faire les choses. Et puis, je veille à élargir son champ de vision avec des activités variées”. LD People approuve cette méthode d’éducation et vous ?

Nathalie Péchalat et Jean Dujardin, parents de Jeanne : les confidences de la patineuse sur l’éducation de leur fille https://t.co/ej0jryUswY pic.twitter.com/rNQiULcB1I — ELLE (@ELLEfrance) May 26, 2020

Il faut dire que cette éducation, c’est sa mère qui a pu lui transmettre. En effet alors que Nathalie Péchalat souhaitait faire un grande carrière dans le patinage, sa maman a toujours été là pour elle, afin de la booster : “Ma mère était une femme extraordinaire. J’ai pris la douceur de mon père et sa force. C’était quelqu’un de très drôle et elle était très ouverte d’esprit mais il fallait que ça « avance ». Elle a toujours accepté mes choix, c’est sûrement le plus beau cadeau que l’on puisse recevoir d’une maman“.