Nathalie Simon: nous avons retrouvé la présentatrice d’Intervilles, voici ce qu’elle devient!

Ce dimanche 25 octobre, Nathalie Simon a fêté son 56e anniversaire. L’occasion pour nous de revenir sur son parcours de sportive et de présentatrice télévision et de nous intéresser à ce qu’elle fait actuellement. Explications.

L’importance du sport dans la vie de Nathalie Simon

Nathalie Simon a commencé sa carrière dans le sport en devenant notamment championne de France de planche à voile en 1986. Depuis, le sport fait partie de sa vie et n’en ressortira jamais : “Le sport fait partie de mon ADN, je sais que ce n’est pas vrai techniquement, mais j’ai vraiment le sentiment que le sport m’est vital depuis toute petite. J’en ai fait mon métier et aujourd’hui il m’aide à être plus détendue et plus forte physiquement et mentalement à chaque instant de ma vie” explique-t-elle notamment. L’ancienne présentatrice de télévision explique qu’elle faisait du sport autant qu’elle pouvait : “J’essaie d’en faire tous les jours, voire plusieurs fois par jour. C’est d’ailleurs pour cela que j’aime le triathlon, car il me permet de combiner plusieurs sports à l’entraînement“.

Nathalie Simon explique ensuite son propos en expliquant ce qu’elle ressentait en faisant du sport : “Je me sens vivante quand je fais du sport. Je sens mon corps, mes muscles, mon souffle, une impression de vivre à 200 %. Quand je cours le matin en bord de mer, dans les bois, ou même en ville, je me sens si bien ! Et puis, j’aime repousser mes limites, me fixer des objectifs“. Elle se sert également du sport pour défendre des causes qui lui tiennent à coeur et notamment du droit des femmes. En effet, début octobre, elle a participé à la course Défi d’Elles avec Laury Thilleman sur l’île d’Oléron.

La télévision n’est jamais très loin pour Nathalie Simon

Si le sport fait partie intégrante de la vie de Nathalie Simon, la télévision n’est jamais très loin non plus. Si vous avez un peu suivi son parcours, vous vous souvenez sûrement que dans les années 1990 on a notamment pu la voir dans des émissions comme : Sacrée soirée ou encore Les Trésors du monde. Ce n’est pas tout puisqu’on a pu la voir co-animer “Intervilles“avec Jean-Pierre Foucault, Thierry Rolland, Philippe Candeloro ou encore Nelson Monfort. Une co-animation qui a durée jusqu’en 2009 après l’arrêt de la diffusion.

Après Intervilles, Nathalie Simon a intégré l’équipe de “Midi en France” sur la troisième chaîne française où on a pu la voir réaliser plusieurs chroniques sur le bien-être, la santé ou l’écologie. Aujourd’hui, elle officie toujours sur France 3 où elle part chaque semaine à la découverte des trésors de la région méditerranéenne pour l’émission “Les Chroniques Méditerranéennes“. Une chose est certaine, elle n’est pas prête de prendre sa retraite prochainement.