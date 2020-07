Naya Rivera: les vrais causes de son décès sont enfin dévoilées !

Naya Rivera était une actrice et chanteuse américaine de 33 ans. Elle a été portée disparue lors d’une balade sur le Lac Piru, en Californie, qui tourne au drame. Nous étions alors le 8 juillet 2020 et pendant des jours entiers les recherches n’ont rien donné. Mais aujourd’hui, les causes de son décès peuvent être connues car le corps de la jeune femme a été retrouvé. Les autorités et la famille ont autorisé les médecins légistes à pratiquer une autopsie afin de comprendre comment se drame a pu se produire. Les détails dans la suite de l’article.

Naya Rivera est enfin retrouvée mais la peine de sa perte n’est pas moins grande

Durant cinq jours les fans de la star ont été pris de panique. Impossible de retrouver le corps de la jeune femme et les recherches ont bien failli perte interrompues. Cependant, les internautes se sont mobilisés pour que Naya Rivera ne soit pas oublié. Il était inconcevable pour ses fans de la savoir perdue à jamais dans le fond des eaux du Lac Piru. Grâce à leur détermination et à l’implication des autorités compétentes, le corps de Naya Rivera a finalement été retrouvé le 13 juillet dernier.

La jeune maman de 33 ans profitait d’une belle journée pour faire une balade en bateau avec son fils. Âgé de 4 ans, il n’a pas pu expliquer la disparition de sa mère. Lorsqu’il est retrouvé seul sur le bateau par les autorités, il explique que sa mère est allé dans l’eau et qu’elle n’était pas encore remonté.

Voir cette publication sur Instagram Always bringing the 🌞 Une publication partagée par Naya Rivera (@nayarivera) le 11 Mars 2020 à 1 :02 PDT

Naya Rivera s’est noyée dans les eaux du Lac Piru

Les fans sous le choc ont émis de nombreuses théories pour expliquer la disparition de la jeune femme. En effet, certains envisage la possibilité qu’elle se baignait avec son fils et qu’un tourbillon l’aurait emporté. Elle aurait alors pris toute son énergie pour le remettre sur le bateau mais n’en aurai plus eu assez pour se sauver. Tourbillon, épuisement ou les deux, impossible de savoir précisément les détails. Mais ce que révèle l’autopsie de Naya Rivera permet de conclure à la mort par noyade. Les médecins légistes estiment que la jeune femme ne présente pas d’autres caractéristiques qui indiquerait une lutte par exemple.

naya rivera est décédée en héroïne, mettre sa vie en périle pour celle de son enfant c’est un acte de bravoure, cette femme est incroyable, qu’elle repose en paix 👼🏼 — dylan ´ (@dylansml_) July 15, 2020

Les fans ne s’en remettent pas

Le corps de Naya Rivera a été retrouvé après cinq jours de recherches intensives. Le jour de sa disparition, les recherches n’ont rien donné et les fans s’inquiétaient de voir que la nuit empêchait les autorités de poursuivre. Pris à partie sur les réseaux sociaux, cette affaire a été très médiatisée et très suivie, surtout aux États-Unis. Les personnes responsables des recherches avaient alors pris le temps d’expliquer à la presse qu’il arrive souvent que les corps ne soient pas retrouvés. Les recherches ne pourraient pas durer éternellement. Mais les fans de la chanteuse et comédienne se sont alors unis pour que les recherches continuent. Ils partageaient des messages sur les réseaux sociaux pour que le nom de Naya Rivera reste dans le top 5 des sujets les plus abordés sur le web.

La chanteuse et comédienne restera une légende

Devant cet engouement, les autorités, déjà très compétentes et appliquées, ont redoublé d’efforts. C’est donc cinq jours après sa disparition que le corps de Naya Rivera retrouve la terre ferme. L’issue était certaine après 48 heures de recherche. Plus personne ne pensait pouvoir la retrouver vivante. Mais elle va donc pouvoir enfin reposer en paix. De même, sa famille pourrait elle aussi faire son deuil en sachant que sa dépouille n’est pas restée dans le Lac Piru. Connaître les causes de la mort était également un point essentiel. En effet, lors des décès la stupeur et le dénis sont des sentiments récurrents. Savoir de quelle façon la star de Glee s’en est allée peut permettre d’amorcer le processus du deuil de façon plus naturelle.

Naya Rivera et une héroïne elle a sauver son fils au péril de sa vie,oui elle est décédé mes en sachant que son fils était encore en vie l’amour d’une mère pour son enfants et exceptionnel #RIPNayaRivera merci Naya d’avoir était une personne incroyable tour au long de ta vie ❤❤ pic.twitter.com/6gBSOTh5OT — Mesureur Camille (@MesureurCamille) July 15, 2020

Et tout indique que la noyade a causé sa mort. Pas de traces des coups ou de blessures sur le corps de Naya Rivera. Elle ne se serait donc pas cognée ou évanouie avant de tomber à l’eau. Il y a de fortes chances que la théorie du tourbillon fou de l’épuisement soient les plus plausibles quant à sa noyade. De plus, les examen ont montré qu’elle n’avait pas consommé d’alcool ou de drogues avant de nager.

Une famille brisée, des fans déboussolés

Naya Rivera laisse dernière elle son fils de 4 ans et sa famille a qui elle manque terriblement. Elle laisse également des fans sous le choc, traumatisés par son décès.

Non mais vraiment le décès de Naya Rivera ça m’a chamboulé de fou. Je fais qu’y penser , je suis grave triste.. c’est tellement bizarre comme sensation sachant que personnellement je ne la connaissais pas.. Repose en Paix Naya.. 🕊❤️#NayaRivera — LAURA (@LoloSetins) July 15, 2020

La famille de Naya Rivera sont venus participer aux recherches dans le Lac Piru. Il se sont également recueillis pour prier pour l’âme de Naya Rivera. Pour sa famille comme pour ses fans, elle restera une héroïne qui aura sauvé son fils au péril de sa vie. Une légende ne disparaît pas et c’est ce que devient Naya Rivera aujourd’hui. Les comptes de la jeune femme sur les réseaux sociaux sont devenus des comptes hommages. Et plusieurs projets sont en cours afin que son nom ne soit pas oublier. Par exemple, les acteurs de Glee vont créer une bourse d’étude à son nom.