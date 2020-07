Naya Rivera portée disparue, les recherches piétinent est les internautes s’indignent

Naya Rivera est une jeune femme de 33 ans. Une maman qu’un petit garçon de 4 ans. Mais c’est surtout une actrice et une chanteuse les plus célèbres auprès de son public. En effet, depuis son rôle de Santana Lopez dans Glee elle est adorée par le monde entier. Mais elle est victime d’un drame terrible le 8 juillet dernier. Partie en bateau avec son fils sur le Lac Piru, en Californie, elle manque à l’appel. Son fils est retrouvé seul sur le bateau et les recherches pour la retrouver ne donnent toujours rien. Pire encore, elles pourraient s’arrêter.

Naya Rivera est portée disparue depuis plus de 48 heures

Naya Rivera se fait connaître en 2009 pour son rôle dans Glee. Jusqu’en 2015 la série connait un franc succès et elle devient une figure incontournable des séries du genre. Par la suite, elle fait du cinéma et crée sa marque de vêtements et d’accessoires pour enfants. Naya Rivera peut compter sur une communauté de fans solide qui est aujourd’hui sous le choc de la savoir portée disparue. En effet, le bateau qu’elle prend le 8 juillet dernier sur le Lac Piru avec son fils la verra plonger à l’eau sans en ressortir.

L’angoisse monte chez les fans

Les autorités retrouvent le bateau de la star et seul son fils est encore à son bord. Il n’a que 4 ans et il explique simplement aux autorités que sa maman a plongée mais ne remonte pas. À partir de ce moment, les médias sont informés que des recherches sont effectuées dans le lac afin de la retrouver. Mais jusqu’à la tombée de la nui, aucune nouvelle de la comédienne et chanteuse. Les internautes actualisent les réseaux sociaux et attendent des nouvelle, fébriles. Mais les autorités finissent par annoncer qu’ils suspendent les recherches pour la nuit et qu’ils les reprendront le lendemain matin. De quoi indigner les fans qui ne comprennent pas comment il est possible de baisser les bras.

Les recherches s’interrompent et les fans crient au scandale

Pourtant, impossible de continuer dans la nuit pour retrouver la jeune femme dans le lac. En effet, le Lac Piru s’étend sur 5 kilomètre carrés et les fonds du lac sont remplis d’arbres et de plantes marines. La nuit ne permettra pas d’avancer. Les internautes commencent à douter que la jeune femme puisse alors être retrouvée vivante. Mais ils ne désespèrent pas et souhaitent à tout prix que Naya Rivera soit retrouvée.

J’me lève et la première chose que je fais c’est de voir sur internet si ils ont retrouvés Naya Rivera. Savoir qu’ils vont pas tarder à arrêter les recherches parce que la nuit va tomber, ça me brise encore plus le coeur. Il peux se passer 50 choses en une nuit…😞 — Ben LeBlond (@leblond_ben) July 10, 2020

C’est l’incompréhension pour les fans lorsqu’ils apprennent que les recherches sont suspendues. Naya Rivera fait depuis la une des actualités sur les réseaux sociaux et ils tentent de faire en sorte qu’elle le reste pour pousser les autorités à continuer les recherches.

Naya Rivera fait la une de tous les médias sur la toile

Les fans de Naya Rivera pensent également à prendre sa défense lorsque les journaux s’attardent trop sur son passé plutôt que sur l’impérative urgence de la retrouver. En effet, la jeune femme a eu une histoire difficile avec le père de son fils. Mais pour les internautes, ce n’est absolument pas le moment de parler de cela.

Les journalistes c’est des ordures Naya Rivera est porter disparue et eux là seul chose qui trouve à dire c’est de parler de ses ex c’est honteux et humiliant — 🇨🇩 (@Akw____) July 10, 2020

Le fils de Naya Rivera, le seul témoin du drame

Naya Rivera reste encore portée disparue à l’heure actuelle. Mais plus le temps avance et plus les chances de retrouver son corps son minces. Il est presque impossible d’imaginer la retrouver vivante à présent. Les fans de Naya Rivera se refuse à y croire et prient pour que son corps puisse être retrouvé même si cela signifie qu’elle a perdu la vie. De plus, c’est un flou total autour de ce qui aurait pu arriver à la jeune femme. Seule avec son fils de 4 ans sur le bateau, personne ne peut connaître les détails de ce qu’il s’est passé. Son fils est beaucoup trop jeune pour être capable de s’exprimer clairement sur la situation. Entre le choc de ne pas voir sa mère revenir et son très jeune âge, il sera incapable de fournir des explications.

Voir cette publication sur Instagram just the two of us Une publication partagée par Naya Rivera (@nayarivera) le 7 Juil. 2020 à 3 :15 PDT

Les chances de la retrouver diminuent d’heure en heure

Depuis que l’affaire avance, les doutes grandissent. En effet, les autorités perdent espoir sur le fait de ne pouvoir jamais la retrouver. Le Lac Piru est immense et ses fonds sont hostiles aux recherches. Plus le temps s’écoule et plus les chances de retrouver Naya Rivera s’amenuisent.

A peine réveillée je fonce voir les infos sur Naya Rivera et j’apprends que son corps pourrait ne jamais être retrouvé😳L’horreur…🥺Courage à sa famille pour qui l’attente doit être insupportable😔🙏🏻 #PrayingforNaya — CélineDu03 (@CelineDu03) July 10, 2020

Les fans sont horrifiés par ce drame qui frappe une nouvelle fois le casting de Glee. Certains vont même jusqu’à faire état d’une malédiction qui frappe les acteurs du show les uns après les autres. Depuis le décès de Cory Monteith, l’interprète de Finn Hudson, en 2013, les malheurs se suivent et ne se ressemblent pas.

❃ LA MALÉDICTION DE GLEE pic.twitter.com/YYFuXYPDsg — HELLO YOU ♡ (@theworldthread) July 10, 2020

Mais encore une fois, les fans insistent pour se concentrer sur la disparition de Naya Rivera. Tout le reste n’est qu’une perte de temps et de forces. Les internautes tiennent à ce que le nom de Naya Rivera reste en tendance sur Twitter pour inciter les autorités à se donner au maximum dans leur travail de recherche. Mais, bien qu’ils fassent de leur mieux, cela pourrait rester sans suites.