Netflix: 3 excellents films palpitants à voir ou revoir pendant le confinement !

Le couvre-feu va peut-être s’étendre mais pas de panique. Nous avons déniché 3 excellents films sur Netflix. De quoi vous délecter devant votre écran sans voir le temps passer. Le catalogue Netflix semble parfois fouillis. On est bien d’accord ! Parmi une quantité de films médiocres se cachent pourtant de véritables pépites du cinéma. Les Sept de Chicago, Les Fils de l’homme et Atomic Blonde en font partie. Au programme : un procès, une dystopie et des espions ! De quoi diversifier les histoires tout en restant bien accroché dans son fauteuil !

Netflix: Les sept de Chicago : l’un des procès les plus célèbres des Etats-Unis

En 1969, sept activistes de divers groupes militants se retrouvent sur le banc des accusés. Ils doivent répondre devant le juge de conspiration et d’incitation à la révolte par le gouvernement américain. Leur point commun ? Un an plus tôt, en 1968, ils ont participé et organisé une manifestation en marge de la Convention nationale démocrate, à Chicago. Seulement voilà, plus ou moins malgré eux, la protestation pacifique a tourné à l’affrontement avec les forces de l’ordre.

Le plus : Aaron Sorkin a écrit et réalisé le film. C’est l’un des plus grands scénaristes des Etats-Unis. On lui doit «The Social Network», «Steve Jobs» ou encore «Le Stratège» mais également de nombreuses séries télévisées comme «A la Maison blanche», couronnée de neuf Emmy Awards. C’est dire si le scénario des Sept de Chicago est bien ficelé.

Un excellent thriller d’anticipation : Les Fils de l’homme

Ce film nous plonge en 2027. Dans ce futur dystopique, les humains ne se reproduisent plus. Le dernier enfant né par accouchement remonte à une vingtaine d’année. Pire encore : l’Angleterre s’est transformée en véritable dictature policière. Dans ce monde lugubre, un individu est la personne la plus recherche au monde. Il s’agit d’une femme, et elle est enceinte…

Le plus : Le réalisateur mexicain Alfonso Cuarón a reçu deux Oscars pour Roma et Gravity. Pour Les fils de l’homme, il a su créer une atmophère particulière, violence, puissante. Mais il signe également ici un film qui donne à réfléchir à des questions très contemporaines.

Un film d’espionnage très graphique : Atomic Blonde

Lorraine Broughton officie pour le MI6. La chute du mur de Berlin est proche. L’espionne part en mission dans la capitale allemande pour régler un dossier épineux. Sur place, le mot confiance n’existe pas. Lorraine Broughton sait qu’elle ne pourra compter que sur elle-même.

Le plus : Ce film est adapté du roman The Coldest City d’Antony Johnston. Charlize Theron impressionne dans ce rôle qui lui va comme un gant. Espionne aussi douée qu’impitoyable, elle enchaîne de nombreuses scènes de combat chorégraphiées avec beaucoup de style.

Alix Brun