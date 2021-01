Netflix: Les plus grands les films 2021 qui vont faire la buzz, à voir absolument!

Netflix devrait être encore le grand gagnant des audiences en 2021. En effet, la célèbre plateforme est désormais l’un des lieux incontournables pour découvrir ce qui se fait de mieux. Cette nouvelle année paraît d’ailleurs encore très prometteuse. Car le catalogue proposé par l’entreprise américaine va s’enrichir de quelques séries, mais également de quelques films à ne surtout pas manquer. LD People vous livre la liste des futurs cartons !

Netflix : quelques longs-métrages immanquables pour cette année 2021

Toujours le numéro 1 !

Netflix est désormais l’un des canaux inévitables pour découvrir les œuvres cinématographiques. Ainsi, les abonnements ne cessent d’augmenter au fur et à mesure des années. D’ailleurs, à l’instar d’un bon nombre d’autres secteurs, ce type de média est loin de connaître la crise. Car bien évidemment, 2020 a été une année terrible pour l’industrie du cinéma et plus particulièrement pour les salles de projection. Toutes sont maintenant fermées depuis un très long moment et leurs chiffres d’affaires sont dès lors réduits à néant. Ainsi, les amateurs des salles obscures ont semblé vouloir compenser ce manque en se ruant littéralement sur Netflix.

Bien évidemment, l’ambiance est tout à fait différente. Même si vous êtes confortablement installé chez vous, cela ne remplace pas l’expérience de découvrir un film dans une salle. Mais le monde change peu à peu. Et aujourd’hui l’industrie du cinéma compte beaucoup sur les nouveaux moyens de diffusion. Ainsi, Netflix devrait encore ces prochaines années connaître une belle croissance. Afin de rester au top de la demande, les programmes proposés par Netflix en 2021 risquent donc encore de rencontrer un grand nombre de fans. LD People vous explique tout.

Cette semaine on a : – Lupin : Dans l’ombre d’Arsène

– Le docu Tony Parker : The Last Shot

– Survivre à la mort (oui oui…)

– Pieces of a Woman avec Vanessa Kirby

– Spider-Man : Homecoming

– The Idhun Chronicles saison 2

– Des annonces douces comme le miel — Netflix France (@NetflixFR) January 4, 2021

Principalement des productions hollywoodiennes

Cette année encore, Netflix va donc proposer quelques-uns des films très attendus de cette année. Parmi ceux-ci, il y a notamment Pieces of woman réalisé par Kornél Mundruzco. Avec comme acteurs principaux Vanessa Kirby et Shia LaBeouf, ce drame met en scène Martha et Sean Carson originaire de Boston. L’histoire repose sur une naissance qui tourne mal. En effet, les protagonistes attendent l’arrivée d’un enfant. Mais malgré la présence d’une sage-femme, tout se déroule de la plus catastrophique des manières. Toute l’intrigue se base donc sur le procès qui va s’ensuivre. Un autre long-métrage très attendu est The dig réalisé par Simon Stone. Ce drame historique aura comme tête d’affiche Ralph Fiennes et Carey Mulligan. Il s’agit d’un film qui parle de l’exhumation d’un trésor qui va changer la vie des protagonistes.

Toujours parmi les prochains cartons de 2021 sur Netflix , il y a Malcolm et Marie réalisé par Sam Levinson. Réalisé en noir et blanc, ce long-métrage a été tourné au plus fort de la pandémie. C’est-à-dire que la réalisation n’a pas dû être aisée. Puisque toutes les mesures mises en place ont obligé la production à véritablement se réinventer. Bien évidemment, il ne s’agit que d’un échantillon de ce que vous pourrez découvrir cette année sur Netflix. Car l’offre de la plateforme de cinéma est bien loin de s’arrêter là. Il faudra d’ailleurs ajouter à cette programmation, toutes les séries et les suites qui seront disponibles. LD People consacrera d’ailleurs bientôt un sujet autour des séries les plus attendus de cette nouvelle saison ! En attendant, le public devrait une fois de plus être au rendez-vous. Car Netflix est loin d’être une petite entreprise qui connaît la crise…