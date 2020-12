Netflix: Lily Collins (Emily in Paris) dévoile et évoque ses attentes pour la saison 2!

Emily in Paris a connu un véritable succès sur la plateforme Netflix. Lily Collins, qui n’est autre que la fille du chanteur Phil Collins, officie à la fois comme vedette du show mais aussi comme productrice. Elle révéle aujourd’hui à quoi ressemblera la saison 3.

Parmi les 190 millions d’abonnés Netflix, un grand nombre attendent avec impatience la saison 2 d’Emily in Paris. Et dans la rédaction de LDPeople, on trépigne également d’impatience. Il faut dire que cette série à base de clichés sur Paris et les Français a finalement réussi à nous séduire.

Des Français arrogants, des crottes de chiens sur le trottoirs : bienvenue à Paris !

Emily in Paris suit les aventures d’une Américaine du Midwest qui découvre notre capitale pour venir à la rescousse de notre plus grandes marques de luxe. Sa mission ? Les aider à booster leur présence sur les réseaux sociaux. Durant son séjour dans la plus belle ville du monde, Emily va de surprise en surprise : elle fait face à l’arrogance des Français, aux nombreuses crottes de chiens sur le trottoir et aux créateurs de mode complètement farfelus.

“ Les Français aiment les femmes plus âgées. Regarde leur président, il est jeune et sexy et il a épousé sa prof.”

Mais elle tombe également sous le charme de notre mode de vie. Elle ne peut résister au charme des terrasses, aux airs d’accordéon ou encore de l’amour à la française. Elle fera même un jour allusion à l’actuel couple présidentiel. « Les Français aiment les femmes plus âgées. Regarde leur président, il est jeune et sexy et il a épousé sa prof. » Bref, chez LDPeople, on est vite devenu accro !

La saison 2 ne constitue plus un secret pour personne. Mais tous les fans de la série veulent en savoir plus sur son contenu. Lily Collins espère quant à elle que le succès sera aussi phénoménal que la saison 1.

En attendant, la productrice-actrice a fait quelques confidences au magazine Vogue : « J’espère vraiment voir Emily passer plus de temps avec ses collègues de Savoir en dehors du bureau et apprendre à mieux les connaître, Mindy également.

Emily in Paris : “J’espère aussi qu’Emily améliorera son français.”

Et de poursuivre : J’espère aussi qu’Emily améliorera son français (…) tout en se trouvant bien sûr toujours dans des situations amusantes. J’aimerais qu’elle commence à se sentir plus à l’aise dans cette ville et qu’elle se plonge plus profondément dans sa vie en tant que résidente plutôt que visiteuse. Mais, qui sait ce qui arrivera. » Chez LDPeople, nous aimerions aussi entendre un peu plus notre héroïne préférée parler français. Et la voir circuler dans des quartiers plus populaire et tout aussi charmant de la capitale !

En attendant cette saison 2, Lily Collins a profité de sa vie personnelle. La jeune femme s’est fiancée avec le réalisateur Charlie McDowell. Sur son compte Instagram, elle a partagé l’événement avec ses 22 millions d’abonnés. « Je t’ai attendu toute ma vie et je suis impatiente de passer le reste de ma vie avec toi » a-t-elle déclaré. Ils forment un couple magnifique, bravo !