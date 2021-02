Netflix : quelles sont les séries annulées ou renouvelées pour cette saison 2021 ?

Malgré une année 2020 assez délicate à cause de la crise liée au Coronavirus, le programme de 2021 de Netflix est plutôt alléchant. Même si de nombreux projets ont pris du retard dans les tournages ou la production plusieurs nouvelles saisons ont été confirmées.Les dates exactes sont encore compliquées à définir, mais vous allez pouvoir en profiter, c’est certain. La rédaction de LD People a décidé de vous faire une liste.

Toutes les séries renouvelées ou annulées pour la saison 2020/2021 sur Netflix

Comme le dévoilent nos confrères de Télé Loisirs, la rédaction de LD People a décidé de vous donner la liste des séries que nous retrouverons ou non pour la saison 2020/2021. Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer le retour de Stranger Things, Elite, la Casa de Papel ou encore Atypical ou The Crown. Bien-sûr, 13 Reasons Why ou encore Glow, eux ne seront plus à l’écran cette année.

Voici la liste complète selon Télé Loisirs :

#blackAF : renouvelée pour une saison 2

: renouvelée pour une saison 2 13 Reasons Why : annulée après 4 saisons

: annulée après 4 saisons AJ And The Queen : annulée après une saison

: annulée après une saison Alice in Borderland : renouvelée pour une saison 2

: renouvelée pour une saison 2 Altered Carbon : annulée après 2 saisons

: annulée après 2 saisons Anne With an E : annulée après 3 saisons

: annulée après 3 saisons Another Life : renouvelée pour une saison 2

: renouvelée pour une saison 2 Atypical : renouvelée pour une ultime saison 4

: renouvelée pour une ultime saison 4 Away : annulée après une unique saison

: annulée après une unique saison Barbares : renouvelée pour une saison 2

: renouvelée pour une saison 2 Better Call Saul : renouvelée pour une ultime saison 6

: renouvelée pour une ultime saison 6 Big Mouth : renouvelée pour des saisons 4, 5 et 6

: renouvelée pour des saisons 4, 5 et 6 Biohackers : renouvelée pour une saison 2

: renouvelée pour une saison 2 Black Lightning : annulée après 4 saisons

: annulée après 4 saisons Blood and Water : renouvelée pour une saison 2

: renouvelée pour une saison 2 Bonding : renouvelée pour une saison 2

: renouvelée pour une saison 2 Cobra Kai : renouvelée pour une saison 3 et 4

: renouvelée pour une saison 3 et 4 Dare Me (USA Network est la chaîne d’origine) : annulée après une saison

(USA Network est la chaîne d’origine) : annulée après une saison Dark : annulée après 3 saisons

: annulée après 3 saisons Dark Crystal : le temps de la résistance : annulée après 1 saison

: le temps de la résistance : annulée après 1 saison Dead to Me : renouvelée pour une ultime saison 3

: renouvelée pour une ultime saison 3 Dear White People : annulée après 4 saisons

: annulée après 4 saisons Disenchantment (Désenchantée) : renouvelée pour des saisons 2 et 3

: renouvelée pour des saisons 2 et 3 Elite : renouvelée pour une saison 4 et 5

: renouvelée pour une saison 4 et 5 Emily in Paris : renouvelée pour une saison 2

: renouvelée pour une saison 2 Family Business : renouvelée pour une saison 3

: renouvelée pour une saison 3 F Is for Family : renouvelée pour une ultime saison 5

: renouvelée pour une ultime saison 5 Glow : annulée après 3 saisons

: annulée après 3 saisons Grace and Frankie : annulée après 7 saisons

: annulée après 7 saisons How to Sell Drugs Online (Fast) : renouvelée pour une saison 3

: renouvelée pour une saison 3 I Am Not Okay With This : annulée après 1 saison

: annulée après 1 saison Insatiable : annulée après deux saisons

: annulée après deux saisons Into the Night : renouvelée pour une saison 2

: renouvelée pour une saison 2 La Fête à la maison : 20 ans après (Fuller House ) : annulée après 5 saisons

) : annulée après 5 saisons La méthode Kominsky : renouvelée pour une saison 3 qui sera aussi la dernière

: renouvelée pour une saison 3 qui sera aussi la dernière La Révolution : annulée après 1 saison

: annulée après 1 saison Le cœur a ses raisons – When Calls the Heart : renouvelée pour une saison 8

: renouvelée pour une saison 8 Les Nouvelles Aventures de Sabrina : annulée après la saison 4

: annulée après la saison 4 Locke & Key : renouvelée pour une saison 2 et 3

: renouvelée pour une saison 2 et 3 Lost in Space (Perdus dans l’espace) : renouvelée pour une ultime saison 3

: renouvelée pour une ultime saison 3 Love, Death and Robots : renouvelée pour une saison 2

: renouvelée pour une saison 2 Lucifer : renouvelée pour une saison 6 ultime

: renouvelée pour une saison 6 ultime Marcella : renouvelée pour une saison 3

: renouvelée pour une saison 3 Marianne : annulée après une saison

: annulée après une saison Master of None : renouvelée pour une saison 3

: renouvelée pour une saison 3 Mes premières fois (Never Have I Ever) : renouvelée pour une saison 2

: renouvelée pour une saison 2 Messiah : annulée après une saison

: annulée après une saison Mortel : renouvelée pour une saison 2

: renouvelée pour une saison 2 Narcos : Mexico : renouvelée pour une saison 3

: Mexico : renouvelée pour une saison 3 October Faction : annulée après une saison

: annulée après une saison On My Block : renouvelée pour une ultime saison 4

: renouvelée pour une ultime saison 4 Osmosis : annulée après une saison

: annulée après une saison Outer Banks : renouvelée pour une saison 2

: renouvelée pour une saison 2 Ozark : renouvelée pour une saison 4

: renouvelée pour une saison 4 Paradise Police : renouvelée pour une saison 2

: renouvelée pour une saison 2 Peaky Blinders (BBC One, Netflix en France) : annulée après 6 saisons

: annulée après 6 saisons Plan cœur : renouvelée pour une ultime saison 3

: renouvelée pour une ultime saison 3 Ragnarök : renouvelée pour une saison 2

: renouvelée pour une saison 2 Raising Dion – Comment élever un super-héros : renouvelée pour une saison 2

: renouvelée pour une saison 2 Sex Education : renouvelée pour une saison 3

: renouvelée pour une saison 3 Sombre Désir : renouvelée pour une saison 2

: renouvelée pour une saison 2 Soundtrack : annulée après une saison

: annulée après une saison Space Force : renouvelée pour une saison 2

: renouvelée pour une saison 2 Special : renouvelée pour une saison 2

: renouvelée pour une saison 2 Spinning Out : annulée après une saison

: annulée après une saison Stranger Things : renouvelée pour une saison 4

: renouvelée pour une saison 4 Sweet Magnolias : renouvelée pour une saison 2

: renouvelée pour une saison 2 Teenage Bounty Hunters : annulée après une saison

: annulée après une saison The Baby-Sitters Club : renouvelée pour une saison 2

: renouvelée pour une saison 2 The Crown : renouvelée pour une saison 6

: renouvelée pour une saison 6 The Good Place : annulée après 4 saisons

: annulée après 4 saisons The Last Kingdom : renouvelée pour une saison 5

: renouvelée pour une saison 5 The Order : annulée après deux saisons

: annulée après deux saisons The Rain : annulée après 3 saisons

: annulée après 3 saisons The Society : annulée après 1 saison

: annulée après 1 saison The Witcher : renouvelée pour une saison 2

: renouvelée pour une saison 2 Titans : renouvelée pour une saison 3

: renouvelée pour une saison 3 Trinkets : annulée après 2 saisons

: annulée après 2 saisons Turn Up Charlie : annulée après une saison

: annulée après une saison Umbrella Academy : renouvelée pour une saison 3

: renouvelée pour une saison 3 Valeria : renouvelée pour une saison 2

: renouvelée pour une saison 2 Virgin River : renouvelée pour une saison 3

: renouvelée pour une saison 3 V Wars : annulée après une saison

: annulée après une saison Warrior Nun : renouvelée pour une saison 2

: renouvelée pour une saison 2 You (Netflix) : renouvelée pour une saison 3

Dans la liste, nous avons déjà quelques pistes pour nos prochaines soirées canapé, et vous quelles sont les séries dont vous souhaitez regarder ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.