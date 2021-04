Nettoyage des toilettes : Ces grosses erreurs importantes à éviter impérativement que nous faisons tous..

La corvée de nettoyage des toilettes n’est jamais une partie de plaisir. Comme il s’agit d’une partie importante de nos sanitaires, il est toutefois important d’en prendre soin. Heureusement que les produits permettant de les détartrer et de les protéger d’une éventuelle odeur nauséabonde sont nombreuses ! Mais a-t-on réellement les bons gestes pour assurer la propreté de cette partie de la maison ? Si chacun a ses petites habitudes, il existe des méthodes que l’on utilise tous et que l’on considère comme efficace pour atteindre l’objectif fixé.

Selon certains professionnels de la santé, il arrive toutefois que l’on se mette en danger lorsqu’on procède au nettoyage des toilettes ! En effet, certaines de nos petites habitudes sont plus néfastes qu’autre chose. Quelles sont celles que nous devons absolument éviter ? Comment procéder pour que la situation soit aussi efficace que sûre pour votre santé ? Chez LDPeople nous sommes particulièrement soucieux de votre bien-être ! Nous avons donc regroupé les idées indispensables à prendre en compte pour veiller à ce que vos sanitaires soient le plus propres possibles tout en veillant à ce que cela ne vous nuise pas. Les détails dans la suite de notre article !

Exit l’eau de Javel !

Vous aussi vous procédez au nettoyage de vos toilettes avec de l’eau de Javel ? Ce produit fait partie des plus répandus sur le marché. Son efficacité pour veiller à la propreté de votre intérieur n’est plus à prouver. Il est donc normal que l’on le privilégie pour assurer l’assainissement de nos sanitaires. Seulement voilà, à trop vouloir des toilettes propres, on finit par se rendre malade ! Certains professionnels de la santé mettent particulièrement en avant les effets néfastes que ces produits peuvent avoir sur nous à long terme. Outre la présence de produit chimique en quantité qui assure son efficacité, l’eau de javel dégage une odeur souvent piquante. Bien qu’elle atteste de la propreté de vos sanitaires, elle n’est pas supportée par tout le monde.

Mais les dangers de l’eau de javel pour le nettoyage des toilettes vont bien au-delà de cela ! Il ne faut pas oublier que cette dernière laisse des résidus au fond des sanitaires. Et lorsque ces produits chimiques sont mélangés avec l’ammoniaque dans notre urine, cela peut dégager un gaz dangereux pour la santé. Un méfait qui peut avoir des répercussions désastreuses sur vos yeux comme sur vos poumons si l’on ne fait pas assez attention. Vous ne devez d’ailleurs pas l’utiliser si vous utilisez des recettes maison à la place des détergents industriels !

Attention aux oublis d’entretien !

Le nettoyage des toilettes doit se faire très régulièrement. Et pour cause : le calcaire s’accumule très rapidement lorsqu’on n’y fait pas assez attention. Une situation qui peut être désastreuse pour vos sanitaires puisque cette substance peut entraîner de grands dégâts sur le long terme. Dans les cas les plus extrêmes, il arrive même que vous ayez à changer tout simplement de toilettes puisque ces dernières seront totalement abîmées à la suite d’une trop grande présence de calcaire. Une dépense plus conséquente que celle que vous aurez à faire en achetant les bons détergents et en nettoyant régulièrement vos toilettes. D’autant plus qu’il est tout à fait possible d’enlever le calcaire qui s’accumule sur les sanitaires de manière naturelle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par lliloo ♡ (@llilooscandilove)

En effet, certains mélanges sont recommandés pour procéder au nettoyage des toilettes ! C’est notamment le cas du vinaigre blanc et du citron qui ont un effet assainissant des plus intéressants. Vous pouvez également ajouter du bicarbonate de soute à votre mélange pour en optimiser les bienfaits ! Ce produit a pour effet d’éliminer le calcaire qui s’accumule de manière régulière dans les toilettes.

Nettoyage des toilettes : attention aux accessoires !

Pour le nettoyage des toilettes, il est courant de se concentrer sur la cuve. Mais ce n’est pas le seul endroit qu’il faudra veiller à garder propres si vous souhaitez veiller à votre bien-être et à votre santé ! En effet, les accessoires qui entourent vos sanitaires doivent également être pris en compte. Si vous avez tendance à oublier de rabattre le couvercle durant le nettoyage, sachez donc que c’est l’une des erreurs que vous devrez particulièrement éviter. Les bactéries et autres éléments néfastes à la santé ont tendance à s’évaporer dans l’air lorsque vous tirez la chasse sans ferme le couvercle.

Pour le prochain nettoyage des toilettes, veillez donc à ce que tout soit pris en compte. Cela vous permettra d’éviter une contamination de tout ce qui vous entoure. En plus des toilettes propres, ces petits conseils peuvent vous aider à préserver le reste de vos sanitaires s’ils se trouvent dans la même pièce !