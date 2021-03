Nettoyage des vitres: fini les galères, voici une recette miracle, écologique et économique!

De plus en plus de Français boudent les produits ménagers à base de produits toxiques. Pas étonnant, ces substances sont nocives. Elles polluent notre environnement. En plus, elles seraient mauvaises pour notre santé. Ainsi, certaines d’entre elles seraient même cancérigènes. Alors pourquoi continuer à faire vos nettoyage des vitres avec ces produits chimiques ?

Depuis une dizaine d’années, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les recettes de grand-mères. Le plus surprenant, c’est que les produits d’antan marchent aussi bien que ce qu’on nous vend comme « révolutionnaire » à la télé et dans les supermarchés. Il en va ainsi pour le vinaigre blanc qui désinfecte toutes les surfaces.

Nettoyage des vitres : Dites adieu au lave-vitre bleu chimique

Et pour le nettoyage des vitres, on a longtemps cru qu’il fallait se limiter au fameux produit bleu bien chimique. Mais rassurez-vous, au sein de LDpeople, nous avons trouvé une recette bien naturelle qui fonctionne à merveille. En effet, cela va certainement en surprendre plus d’un. Mais vous pouvez tout-à-fait recourir à de la maïzena pour laver vos vitres. Et oui, pour ceux qui ne connaissent pas, la maïzena, c’est une sorte de farine.

Le mais maïzena fête ses 150 ans !

« En 2012, la Fleur de Maïs Maïzena® fêtait 150 ans d’astuces au quotidien ! D’un secret jalousement transmis de mère en fille, la petite boîte jaune et blanche est depuis devenue un ingrédient incontournable dans les placards de toutes les cuisines. Mais qui est donc cette alliée historique des cuisiniers et cuisinières, qu’ils soient hors pair, en herbe, en culotte courte ou du dimanche ? », explique ainsi le site internet du fabriquant.

Nettoyage des vitres : Encore et toujours le fameux et indétrônable vinaigre blanc !

Vous l’aurez compris, la maïzena, c’est à la base de la fécule de maïs. On a du mal à imaginer que ça puisse laver les vitres. Et pourtant, ça a le pouvoir d’éliminer les bactéries. Il faut pour cela préparer une décoction à base de maïzena. Pour cela, il vous faudra quelques ingrédients—clé. On utilisera bien sur fameux vinaigre blanc que l’on retrouve dans toutes les recettes de grands-mères ! On aura besoin d’une cuillère à café de ce vinaigre blanc.

nettoyage des vitres : Moins de 3 ingrédients, qui dit mieux ?

Ensuite, il faut juste une cuillère à souple de fécule de maïs maïzena. Et 5 cuillères à souple d’eau tiède. Imaginez : pas plus de 3 ingrédients dans cette recette contre des dizaines et des dizaines de produits chimiques dans les flacons vendus en supermarchés ! Une fois que vous avez tout mélanger, mettez le tout dans un vaporisateur. Et voilà ! Vous pouvez à présent faire le nettoyage des vitres. Mais n’hésitez pas à bien secouer le flacon pour que ça se mélange bien à l’intérieur.

Redonnez de l’éclat à vos tapis !

Et si vous ne savez pas quoi faire avec le reste de votre paquet Maïzena (outre de bons petits plats), sachez que vous pouvez l’utiliser pour plein d’autres choses niveau ménage ! En effet, cette fécule de maïs est vraiment magique. Au sein de la rédaction de LDpeople, on vous l’a dit ! Avec ça, vous pourrez par exemple nettoyer vos tapis ! Mélangez ainsi du bicarbonate de soude et de la maïzena, laissez reposer 12h. Enfin aspirez le tout. Et votre tapis est tout propre.

Des tâches sur vos vêtements ?

Si vous avez des taches de graisses sur vos vêtements, n’attendez pas. Mettez tout de suite de la maïzena sur la tâche qui va absorber le gras. Il faut laisser agir toute la nuit puis lavez le lendemain le vêtement à la machine à laver.

Et même utile pour soigner des démangeaisons !

La maïzena soigne même les irritations et les érythèmes des bébés. On peut ainsi faire une sorte de « pâtes de maïzena » pour calmer la peau enflammée des bébés. Il suffit pour cela juste d’un peau d’eau avec de la maïzena. On applique le tout sur la peau quelques minutes. Attention, la pâte ne doit pas être trop chaude, sinon ça brûle !

Pour vous aider dans la fabrication de ce lave-vitre 100% naturel pour le nettoyage des vitres, LDpeople vous a déniché un super tuto sur internet: