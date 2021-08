Nettoyage salle de bain: Voici 9 astuces magiques pour enlever toutes les moisissures et la rendre super propre !

Chaque jour on passe en moyenne 30 minutes dans la salle de bain. L’occasion de se chouchouter mais aussi d’assurer notre hygiène. Et comme c’est un endroit où l’on veille à notre propreté, il est évident qu’il faut veiller à ce que ce dernier soit également entretenu régulièrement. Les méthodes conseillées sont nombreuses en fonction de vos possibilités. Mais toutes ne sont pas efficaces ! Chez LDPeople, nous avons fait le tour du sujet pour vous permettre de profiter des meilleures astuces de nettoyage salle de bain !

3 produits pour nettoyer en profondeur

En rayon, il existe un large choix de produit que l’on peut utiliser pour le nettoyage salle de bain. Mais il existe pourtant des produits que l’on utilise au quotidien qui permettent de réduire la prolifération des saletés dans votre salle de bain. C’est notamment le cas avec l’eau oxygénée. Cette solution peut parfaitement être utilisée pour éliminer les moisissures. Comment l’utiliser ? Il suffit de rajouter deux tiers d’eau à la dose d’eau oxygénée que vous souhaitez appliquée sur vos surfaces. Cette dernière se vaporise sur les vitres comme les carreaux de la salle de bain. Après avoir frotté, n’oubliez pas de rincer la surface en question.

Toujours parmi les ingrédients à retrouver à la maison, il y a le citron qui sera votre allié pour un nettoyage salle de bain. Cet ingrédient que l’on utilise en cuisine a pour avantage d’éliminer les bactéries et les petites bactéries qui peuvent se poser au niveau des jointures de carrelage. N’oublions pas que lorsque ces dernières ne sont pas traitées correctement, elles peuvent laisser place à des toxines encore plus dangereuses. D’autant plus que le citron est très facile à utiliser.

Enfin, sachez que l’ammoniaque est aussi un bon allié pour le nettoyage salle de bain. Bien que cet ingrédient ne se trouve pas partout, il reste très efficace pour cette tâche que vous envisagez de faire. Attention toutefois à le garder loin de la portée des enfants puisqu’il reste assez dangereux. Grâce à lui, adieu aux traces de graisses et autres tâches qui peuvent jaunir les carreaux de votre salle de bain.

3 produits pour prévenir la moisissure

La moisissure fait partie des soucis principaux que l’on trouve en salle de bain. Afin de procéder à votre nettoyage, pensez notamment à utiliser le bicarbonate de soude. En poudre ou en cristaux, cette substance permet de limiter l’apparition de la moisissure. Une fois appliquée sur les surfaces à traiter, il faudra les laisser reposer pendant quelques minutes. Vous pouvez même les brosser avant de les rincer à l’eau.

Si vous souhaitez gagner en efficacité, sachez que le vinaigre blanc est également un ingrédient intéressant pour le nettoyage salle de bain. Ce liquide peut être rajouté au bicarbonate de soude pour en maximiser les effets. Attention toutefois à ne pas l’utiliser sur des surfaces poreuses qui peuvent être faciles à endommager. Il ne faut pas oublier que le vinaigre blanc assure un traitement en profondeur. Ce produit n’est également pas adapté pour le bois qui aura tendance à changer de structure si vous en utilisez.

Il en est de même pour l’eau de javel. Ce produit fait partie des plus courants que l’on utilise pour un nettoyage salle de bain comme pour les toilettes. Malgré son efficacité, sachez que ce liquide put être dangereux pour la santé s’il est pur. Il est donc préférable de le diluer avec d’autres liquides dont l’effet pourrait optimiser son efficacité.

Nettoyage salle de bain : Attention au choix de vos produits !

Il est évident que le nettoyage salle de bain n’est pas à prendre à la légère. Si vous envisagez de réaliser cette tâche, le choix des produits à utiliser est donc primordial. Il faut notamment vous assurer que votre produit soit adapté à la matière de fabrication de votre salle de bain. Le bois fait partie des plus fragiles. Si vous en avez, il faudra donc prendre en compte ce détail avant de choisir des produits agressifs. De même, le choix se fera en fonction des bactéries ou autres saletés que vous souhaitez combattre.

Pour terminer, sachez que la régularité est votre meilleur allié pour un nettoyage salle de bain réussi. Comme c’est une pièce qui allie humidité et saleté de toutes sortes, l’entretien fréquent limite leur prolifération. Et cela encore plus si votre salle de bain se trouve dans la même pièce que les toilettes par exemple. Leur usage fréquent les rends encore plus sensibles aux bactéries !