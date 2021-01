Neymar, le compagnon de Kelly Helard, dézingué: un père “parasite” et “inutile” elle s’exprime depuis la maternité

Le compagnon de Kelly Helard était là à la maternité pour la soutenir et l’assister après la naissance de leur second enfant. Toutefois, Kelly Helard a littéralement dézingué Neymar par rapport à son rôle de papa. LdPeople vous explique tout!

Depuis le 27 décembre dernier, Kelly Helard et Neymar, vus dans l’émission Mamans & célèbres, sont maintenant parents pour la seconde fois. Kelly Helard a accouché après plusieurs heures de travail d’une fille qui s’appelle Lyana, un prénom très original. Depuis, celle que l’on verra bientôt dans la nouvelle émission « 9 mois avec Lyana », est très active sur les réseaux sociaux alors qu’elle se trouve toujours à la maternité. Son amoureux, Salim qui se fait appeler Neymar, a été extrêmement mis en cause par sa compagne.

Neymar violemment attaqué sur les réseaux sociaux

Sur Instagram, le couple multiplie les stories pour évoquer les premiers jours de leur fille : bains, tétés, nuits. Ils veulent partager tous les instants de leur bonheur en compagnie du bébé. Toutefois l’attitude de Neymar a déplu à certains qui l’ont indiqué sans détour. Kelly Helard a pris la décision de prendre la défense de son amoureux. Père investi pour elle, « parasite et inutile » pour certains abonnés sur les réseaux sociaux, Neymar a été beaucoup attaqué. « Va t’occuper de ton fils [Kelly et Neymar sont les parents d’un premier enfant, Lyam (4 ans)] au lieu de rester comme un parasite à rester couché, tu ne sers à rien », a balancé un internaute de façon très virulente.

Kely Helard réagit et defend son homme

Des attaques qui ont ulcéré Kely Helard : « il y a vraiment des gens pour écrire cela ? Quelle stupidité ! Notre fils nous manque beaucoup. On est confiné trois jours à la maternité papa et moi en raison de l’épidémie de Covid-19. Lyam est chez nous avec sa grand-mère, il va très bien et on l’a eu en visioconférence. » Et d’enchaîner après qu’un autre internaute effectue une remarque identique : « il est confiné. S’il part il ne peut plus revenir. On se relaye ici et bientôt avec notre fils également. »

Neymar « une présence essentielle » pour Kely

Ainsi, la présence du compagnon de Kely Helard à la maternité a dérangé de nombreux abonnés car un a noté qu’il était « inutile à la maternité ». Encore une fois, Kelly Helard a pris la défense de son chéri : « je ne sais pas si tu as des enfants mais il n’est pas inutile. Il est important. On se relaye, il m’aide et me soutient beaucoup. Au commencement, je ne pouvais me lever toute seule… j’ai eu des moments de fatigue très importants et heureusement qu’il était présent. Il me donne de la force. ». Ainsi le père est investi. « je peux vous avouer que depuis que j’ai accouché, je n’ai pas changé une couche ni lavé ma fille. Neymar le fait très bien. C’est leur instant à eux et dès qu’il le peut, il fait du peau à peau », a-t-elle noté.