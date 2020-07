Ingrid Chauvin : Le tournage de Joséphine Ange Gardien a été très pénible, découvrez pourquoi !

Ce mardi 21 juillet sur TF1 était proposé à l’écran, un nouvel épisode de « Joséphine ange gardien« . Titré sur le coeur et réalisé par Stéphan Kopecky, cette histoire aura comme guest Ingrid Chauvin, star de « Demain nous appartient ». Mais il faut préciser une chose, le tournage n’a pas été simple pour la jeune femme. Explications.

Ingrid Chauvin incarne une mère de famille, atteinte d’un cancer

Dans l’épisode, Ingrid Chauvin a eu un rôle assez particulier, puisqu’elle incarne une mère de famille omniprésente que ce soit au boulot ou à la maison, qui est atteinte d’un cancer du sein. Un rôle qu’elle a plutôt apprécié : « J’incarne une mère de famille débordante d’énergie, amoureuse de la nature et totalement dévouée à son mari et ses filles. Pourtant, son univers s’écroule en apprenant qu’elle a une tumeur au sein. La difficulté pour Charline va être d’accepter la vérité et de trouver la force de se battre. Elle a instinctivement tendance à vouloir cacher son état de santé à ses proches et elle s’enferme dans le silence » a notamment dit la jeune femme.

Mais avant tout, cet épisode a pour but de faire prendre conscience aux gens qu’un cancer n’est pas une fin, et qu’il faut parler pour pouvoir avoir toutes les chances de guérir : « Grâce à Joséphine, elle va apprendre à communiquer avec les siens. C’est d’ailleurs le message délivré dans cet épisode : ouvrez-vous à vos proches pour trouver le courage de vous battre. Cela permet d’avancer et d’affronter les difficultés que la vie ne manque de placer sur notre chemin« . Une belle leçon de vie donc.

Le premier tournage après la naissance de son petit

L’épisode de Joséphine Ange Gardien représente le premier tournage après la naissance de son fils, Tom. Quand il a fallu le laisser pour plusieurs jours, ça n’a pas été simple pour Ingrid Chauvin : « Tom est un bébé rassurant, extrêmement paisible, serein et détendu. Malgré tout, il m’est difficile de le lâcher du regard, ne serait-ce que quelques secondes. (…) Me séparer de lui est un supplice » avait-elle notamment dit. Pour autant, elle ne pouvait pas rester éternellement à la maison et a du recommencer à tourner : « Mais je sais également qu’il est important de poursuivre mon métier. Cela décuplera le bonheur de nos retrouvailles« .

Ainsi, même s’il est toujours difficile pour Ingrid Chauvin de partir loin de son petit, elle était tout de même prête à retourner sur le chemin du travail. Et ce premier tournage post accouchement, elle ne voulait surtout pas le rater : « Je suis tombée sous le charme du personnage. C’est un très beau message à communiquer » expliquait-elle. On peut le dire, elle se souviendra longtemps de ce premier rôle après son bébé.