Nicolas “L’amour est dans le pré” annonce une très grande nouvelle incroyable !

Nicolas, candidat de la 8e saison de L’amour est dans le pré, a fait une demande en mariage à sa chérie Ludivine. Déjà parents de trois enfants, les deux amoureux vont s’unir dans le courant de cette année. LdPeople vous raconte tout !

L’amour est dans le pré a constitué un bouleversement dans l’existence de Nicolas, un éleveur de bovins en Bretagne. Comme la plupart de beaucoup de paysans avant lui, il avait essayé de trouver l’âme sœur en participant, en 2013, à l’émission présentée par la célèbre Karine Le Marchand. Après quelques semaines, il a eu une idylle avec Carine. Son couple semblait très solide et il semblait filer le parfait amour. Mais leur liaison n’a pas duré et s’est achevé dans les semaines qui ont suivi l’émission, sans que le public ne connaisse de détails particuliers.

Une belle histoire avec Ludivine

Peu de temps après, une femme qui s’appelle Ludivine avait débarqué dans la vie du paysan. Tombée amoureuse de l’agriculteur qu’elle avait vu sur le petit écran, elle avait décidé de rentrer en contact avec les équipes de production du programme de M6. Depuis, les deux amoureux sont plus épanouis que jamais et ont même créé une famille. Ils sont parents de trois gamins : Abriel, né en 2015, Maël, né en 2017 et Ninon, qui a vu le jour en 2019. Une joie qu’ils poursuivent avec très prochainement un mariage.

L’amour est dans le pré : Nicolas a demandé la main de Ludivine

Le 25 décembre 2020, Ludivine a reçu un sublime cadeau de Noël. L’ancien participant de L’amour est dans le pré lui a tout simplement fait une demande en mariage ! Une belle nouvelle que les deux amoureux ont voulu partager en diffusant une vidéo, dans laquelle ont peu les voir en compagnie de leurs trois progénitures. Impatients à l’idée d’unir sa vie à celui de Nicolas, la future mariée souhaite organiser rapidement la cérémonie. Cet événement risque d’ailleurs d’être très délicat à mettre en œuvre avec la crise sanitaire de la Covid-19. En effet, le nombre d’invité devra forcément être très limité. De plus, la fête devra se faire en respectant le protocole sanitaire. De nombreux mariages ont dû être annulés en 2020 à cause de cette pandémie mondiale. D’ailleurs, le secteur de l’évènementiel a été durement frappé par la crise économique.

Toutefois, la future épouse de Nicolas a une idée précise de la robe de mariée qu’elle arborera ce jour-là. Il s’agira d’une robe conçue par Nathalie et Paul Cherqui, que le public a pu découvrir dans le programme « la robe de ma vie ». L’émission L’amour est dans le pré connaît un beau succès depuis de nombreuses années. Les audiences sont très bonnes et M6 continue de faire confiance à Karine Le marchand qui a réussi à poser sa patte depuis plusieurs années. L’émission est à la fois drôle et émouvante et c’est sans doute ce qui plait beaucoup au public qui est nombreux.