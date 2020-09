Nicolas Sarkozy devient la risée de tous sur la toile suite à sa photo publiée avec Karine Le Marchand

Alors que la quinzième saison de “L’amour est dans le pré” arrive bientôt à l’écran, Karine Le Marchand vient d’annoncer la reprise du tournage de son émission “Une ambition intime” sur M6. Et le premier invité n’est autre que Nicolas Sarkozy. Explications.

Nicolas Sarkozy, premier invité d’une ambition intime

Alors que la saison dernière était plutôt axé sur les artistes, avec des apparitions notamment de Michèle Laroque ou encore Gad Elmaleh, Karine Le Marchand a décidé de revenir vers la politique. Et pour le premier épisode de la série, son invité sera l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui y avait participé pour la dernière fois en 2016 alors qu’il était candidat à la primaire de la droite pour la présidentielle. Si certains internautes semblent s’en réjouir dans les commentaires de la photo, d’autres le sont un peu moins.

Ainsi, certaines personnes mécontentes se laissent aller à leur colère : “Oh non, pas lui ! ” , “Je me désabonne de suite” , “Ha mais non !!!! Vous venez de descendre dans mon estime Karine !”. Heureusement pour l’ancien chef de l’état, il possède encore quelques fans et donc certains tentent de le défendre : “S’il pouvait se représenter cela serait formidable pour la France tellement de charisme cet Homme je suis fan”, “Quelle chance d’avoir pu échanger avec M. Sarkozy!!! C’est un de mes rêves …” pouvait-on notamment lire.

Les internautes se lâchent sous la photo de Karine Le Marchand

En légende de la fameuse photo, la présentatrice de M6 a écrit : “Un déjeuner en distanciation physique…mais avec beaucoup de chaleur, d’enthousiasme et de simplicité… comme d’hab !”. En publiant ce cliché, la jeune femme ne s’attendait sûrement pas aux nombreux commentaires désobligeant de la part des internautes. En effet, Karine Le Marchand apparaît derrière Nicolas Sarkozy, les genoux légèrement fléchis, se montrant plus petite que l’ancien chef de l’état en apparence.

Il n’en fallait pas plus pour que les internautes se lâchent : “Sympa Karine de vous mettre en arrière plan et de vous plier en deux pour qu’il ait l’impression d’être grand ! “, “Tu t’es mise derrière et tu as plié les genoux pour paraître plus petite que lui? C’est fait exprès ? Est-ce que c’est lui qui a demandé? “, “On dirait qu’il a grandit le p’tit bonhomme“, “Distanciation un peu décalée pour qu’il ait l’air un peu plus grand que Karine bien vu le photographe” pouvait-on notamment lire dans les commentaires.