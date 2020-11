Nicoletta révèle les secrets de son lifting afin de ne pas vieillir: «Vivre avec quelqu’un de plus jeune»!

A 76 ans, Nicoletta déclare ne pas avoir « besoin de lifting ». Sur le plateau d’On est presque en direct, la chanteuse franco-suisse partage son secret. Si elle reste jeune, c’est parce qu’elle vit avec un homme qui a 15 ans de moins qu’elle !

Alors que les starlettes de la télé-réalité s’amusent avec le bistouri dès 25 ans, Nicoletta prouve que l’on peut rester jeune sans chirurgie. La chanteuse de 76 ans a trouvé la recette miracle : s’entourer de personnes plus jeunes. D’après elle, ça entretient ! Au niveau professionnel, l’artiste a en effet collaboré avec par exemple le rappeur Joey Starr. Mais dans sa vie privée également, Nicoletta précise sur le plateau de l’émission qu’elle a su bien s’entourer.

En effet en 2011, l’interprète de Mamie Blue s’est mariée avec Jean-Christophe Molinier. Cet homme exerce la profession de producteur de musique. Cela fait 9 ans qu’ils filent le parfait amour malgré leurs quinze ans d’écart. « Nicoletta a trouvé une solution : il faut prendre un mec plus jeune », a taquiné le présentateur Laurent Ruquier. « Absolument », a confirmé, très sérieuse, son invitée. Nicoletta a alors enchaîné en précisant que cette belle idylle lui a ainsi éviter de procéder à des opérations de chirurgie esthétiques.

Nicoletta interprète « Mamy Blue » accompagnée de son pianiste, mais surtout de nos invités Alliel, @GeluckOfficiel et Melba Bedia et @ruquierofficiel #OEEDhttps://t.co/uulxHvMEkN pic.twitter.com/cDXyLqD7xw — On Est En Direct (@OnEstEnDirectF2) November 21, 2020

“Un garçon intelligent, adorable, qui est un excellent cuisinier en plus…”

« Je vis avec mon compagnon depuis 29 ans, et… pas besoin de lifting ! Parce que quand on vit avec un garçon intelligent, adorable, qui est un excellent cuisinier en plus… », s’est-elle félicité sous les projecteurs d’On est en direct. On pourrait croire que le confinement pousse les couples à se séparer. Mais pour elle, c’est tout le contraire ! Et elle a de la chance : Jean-Christophe Molinier lui mijote de bons petits plats mais il fait également la corvée des courses ! « J’ai fait un confinement magnifique, on s’aime encore plus qu’avant », a confié la septuagénaire aux anges.

View this post on Instagram A post shared by Laurent Ruquier (@ruquierlaurent)

Quand son mari devient… son propre producteur !

« La seule chose où je lutte c’est quand on parle musique : lui il parle producteur, moi je parle musique », a-t-elle quand même reconnu. Il faut bien que tout ne soit pas parfait ! Car Jean-Christophe Molinier, producteur, est en fait son propre producteur ! Il devait en être autrement mais son mari n’a actuellement pas d’autre artiste donc il s’occupe à 100% de la carrière de sa femme.

Pendant l’émission, Nicoletta a prouvé également que ses tubes eux non plus n’ont pas pris une rides ! Elle a poussé la chansonnette avec les autres invités. Le chanteur Alliel, l’humoriste Melha Bedia et l’auteur de bande dessinée Philippe Geluck l’ont ainsi rejointe pour entonner « La musique », « Il est mort le soleil » ou encore « Mamy Blue ». Tous connaissaient les paroles par cœur. En 2021, Nicoletta célèbrera quand même ses 50 ans de carrière ! Ca se passera au Lido, à Paris. Chapeau l’artiste !



Toute reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l’autorisation préalable de Ldpeople.com