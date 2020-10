Nicoletta très énervée et lassée dévoile du lourd sur Nagui! Ça fait très mal !

Interrogée au micro de On refait la télé sur RTL, la chanteuse Nicoletta a violemment taclé Nagui. L’interprète de Mamy Blue n’a pas mâché ses mots. Car elle a visiblement quelques griefs contre le mari de Mélanie Page. Lors de cet entretien, Nicoletta livrait son avis sur les émissions musicales à la télévision. Et pour elle, le constat est amer. Peu de programmes trouvent grâce à ses yeux.

Les quelques émissions qui accueillent encore des chanteurs ne semblent pas lui plaire. Et pour celles qu’elle trouve ” acceptable ” malheureusement, elle n’y est pas invitée ! C’est exactement ce qu’elle reproche à Taratata, et donc à Nagui. Elle n’aurait en réalité été invitée qu’une seule fois dans le célèbre programme, mais finalement sa prestation n’a jamais eu lieu. ” La seule fois où je devais y aller, c’était pour chanter avec Joey Starr et malheureusement, on n’a pas pu le faire parce que Joey tournait un film. Bon… C’est pas grave ! ” a-t-elle déclaré avant de poursuivre ” jamais on ne m’a invitée. Je ne suis pas pour eux, le style de Taratata. (…) C’est toujours les mêmes ! Vous n’avez qu’à regarder ! ” a-t-elle tenu à préciser. La chanteuse de 76 ans reconnaît néanmoins un certain intérêt au programme. Nicoletta avoue regarder encore Taratata. Mais si on lui demande si elle souhaiterait un jour être présente sur le plateau, la réponse est claire ” Je suis blasée maintenant, ça va. Je préfère regarder parce qu’il y a des jolis moments. J’aime beaucoup la musique, donc j’aime bien regarder Taratata, quand même “.

Nicoletta

Lors de cette entrevue avec Jade et Éric Dussart le 3 octobre dernier, Nicoletta semblait amère de ne plus être invitée dans ce genre d’émission malgré sa notoriété. Si les plus jeunes ne la connaissent pas, Nicoletta compte pourtant de nombreux succès à son actif. Elle a véritablement été en effet une tête d’affiche durant plusieurs décennies. Elle s’est notamment fait connaître grâce à des titres comme Mamy Blue, Il est mort le soleil, ou encore Les volets clos. Passionnée de jazz et de gospel, la chanteuse franco-suisse a réellement connu la gloire durant de longues années. Mais s’il arrive régulièrement que Nagui invite des artistes dont la carrière est moins à la une de l’actualité, il a visiblement oublié Nicoletta.

Pourtant, dans la célèbre émission Taratata, tous les styles de musique sont mis à l’honneur. Il est difficile de reprocher à l’animateur de 58 ans de faire du jeunisme. Lors de la dernière émission, Jane Birkin était ainsi l’une des invités principale. Mais pour le mari de Mélanie Page, le casting de son programme musical est un véritable casse-tête. Il avait d’ailleurs confié dans une récente interview qu’il se devait de plaire au plus large public possible. Interrogé par Ouest-France en septembre de l’année dernière, il avait abordé ce sujet ” Je dois m’appuyer sur les fondamentaux de cette émission pour ne pas décevoir les téléspectateurs. Mais je dois aussi les surprendre avec la programmation de nouveaux talents “ avait confié Nagui aux journalistes du quotidien.

Le présentateur de France Télévisions est également revenu sur ceux qui ne souhaite plus revoir dans l’émission ” Certains ont effectivement fait Taratata, mais ne le feront plus. Pour des raisons humaines, uniquement. Quand on découvre qu’une personne joue la sympathie, l’empathie, le partage et qu’en réalité en coulisse elle est odieuse – soit on dit la vérité, mais qui sommes-nous pour dire untel est gentil, untel est méchant, – soit, on ment en l’accueillant à nouveau en disant ‘ il est formidable ‘, ou alors on évite de mentir, et on ne l’accueille plus “. Mais ces déclarations n’avaient bien évidemment rien à voir avec Nicoletta.

Il est certain que Taratata n’a pas d’autre choix que d’être systématiquement un succès. Car l’émission a bien failli passer à la trappe définitivement. À une époque, Taratata était véritablement une institution. Et chaque samedi était un rendez-vous que les téléspectateurs ne voulaient pas manquer. Mais pour des raisons internes à la direction de France 2, ce concert improvisé hebdomadaire a été annulé. Aujourd’hui, Taratata est revenu à l’écran, mais de manière épisodique. Ce ne sont qu’une dizaine d’émissions par an qui sont proposés au public. Nagui doit donc réussir à faire un véritable succès à chaque fois. Et lors de cette dernière édition, il avait réussi à rassembler 1,96 millions de téléspectateurs, soit 11,1 pourcents du public. Un score atteint tout à fait honorable. De plus, Taratata est programmée le samedi à 23 h, donc pas à une heure de très grande écoute.

Nicoletta reconnaît néanmoins énormément de qualités à ce programme. Et pourtant, elle est capable d’avoir un jugement très sévère. C’était d’ailleurs le cas pour une autre émission musicale. La chanteuse a en effet donné son opinion très tranchée sur un programme de France 3 cette fois-ci. “ Il reste quelques trucs phares comme Les 300 choristes bon… C’est toujours pareil, quoi, tu arrives, tu chantes ton vieux tube, on te rajoute des cœurs ” a-t-elle déclaré en direct sur RTL. Décidément très peu de programmes musicaux semblent lui plaire. Mais il est vrai que ce type d’émission est devenu très rare à la télévision. À l’exception du grand spectacle offert par Les Enfoirés chaque année, Taratata ou encore Les 300 choristes, la musique est quasiment absente du paysage audiovisuel français. Il reste bien sûr des émissions comme The Voice. Mais il s’agit là plus d’un concours dans lequel les stars apparaissent de manière épisodique. Soit ils font partie du membre du jury, soit ils sont invités en cours de saison.

Nicoletta doit donc regretter l’époque des grands shows hebdomadaires. C’est vrai qu’elle a connu l’âge d’or des émissions dédiées à la musique et surtout aux stars. Les plus anciens se souviennent de programmes comme Champs-Élysées qui était un rendez-vous à ne pas manquer chaque semaine. Mais là, on vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.

Le monde de la télévision a énormément évolué en quelques années. La concurrence d’Internet a bien évidemment joué un rôle important dans cette évolution. Et les émissions 100 % musicales sont devenues extrêmement rares. C’est donc avec une certaine nostalgie que Nicoletta semble regretter ce temps aujourd’hui déjà très lointain.