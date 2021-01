Nikola Lozina hospitalisé et intubé : ce cliché qui inquiète les internautes

Le mercredi 20 janvier, Nikola Lozina a partagé une photo inquiétante sur les réseaux sociaux. Le candidat de la télé-réalité a publié une photo de lui en direct de l’hôpital. La rédaction de LD People va vous expliquer ce qu’il se passe exactement.

Nikola Lozina contrôle sa respiration pendant ses nuits

Sur la photo, on peut y voir Nikola Lozina allongé sur un lit d’hôpital, avec des tuyaux au niveau du nez et de la gorge. Si on regarde de plus près, on distingue également une machine qui semble surveiller sa tension cardiaque. En légende de ce cliché inquiétant, le jeune homme a tout simplement mis un émoji représentant un hôpital. Mais pas de panique, le candidat a donné de ses nouvelles en début d’après midi.

😴 Victime d’apnée du sommeil, Nikola Lozina est actuellement assisté par une machine depuis son domicile pour contrôler sa respiration durant ses nuits. Follow @UNiCOpeople pour + d’infos sur la #TVRealite 📺 pic.twitter.com/TH5QQYGfh8 — UNiCOpeople (@UNiCOpeople) January 22, 2021

Ainsi, Nikola Lozina explique tout simplement qu’il a du aller à l’hôpital pour faire toute une batterie de test afin de voir s’il ne souffrait pas d’apnée du sommeil : “Ne vous en faites pas, je vais bien. Je suis au bercail. J’ai dû aller voir ma spécialiste parce que je ronfle beaucoup et, selon Laura, je fais des apnées du sommeil. C’est un peu dangereux donc j’ai dû contrôler mon sommeil“, a-t-il notamment confié sur les réseaux sociaux.

Nikola Lozina a failli provoquer un accident de voiture

Il faut dire qu’il a bien fait d’aller à l’hôpital pour voir s’il faisait des apnées du sommeil puisque ça peut être dangereux sur le long terme et notamment au volant. En effet, si vous souffrez d’apnée du sommeil, vous ne vous reposez jamais complètement. Et la fatigue peut conduire à une inattention et même à une somnolence lorsque vous conduisez. D’ailleurs, le candidat de télé-réalité a raconté une anecdote assez inquiétante concernant sa conduite : “J’ai cru que je pouvais conduire, j’ai dit à Laura : ‘T’inquiète pas, reste avec le petit derrière” commence-t-il par dire.

😰 Nikola Lozina papa épuisé : il évite l’accident de voiture avec son fils Zlatan à bord ! #LesMarseillais #LMvsMonde5 https://t.co/Hf4QxL00Yi — Gossip Public 📺 (@GossipPublic) January 2, 2021

Nikola Lozina raconte ensuite qu’il a failli piquer du nez : “Après deux heures de route, j’ai commencé à cligner de l’oeil, pas que j’allais faire un accident mais j’ai senti que si je continuais à forcer, il aurait pu m’arriver quelque chose, donc j’ai préféré m’arrêter sur une aire d’autoroute et j’ai dormi une heure et demi“. Sur de ses forces, il a finalement repris la voiture, mais c’était une mauvaise idée : “Sauf que j’ai repris la voiture, et rebelote, une heure après, j’ai cligné des yeux. Donc Laura a pris le volant, j’ai redormi derrière“.