Nikola Lozina : papa du petit Zlatan, il demande un test de paternité, car il est pas sur que il est de lui!

Nikola Lozina veut des explications ! Ainsi, le compagnon de Laura Lempika souhaite en effet savoir s’il est vraiment le père de son petit garçon prénommé Zlatan. Sur les réseaux sociaux, le jeune homme exige même un test de paternité ! Car le bébé ressemble beaucoup à sa maman. Mais son père ne voit pas beaucoup de similitudes physiques avec sa propre descendance. LD People vous explique tout.



Nikola Lozina : le compagnon de Laura Lempika se pose des questions



Une sortie très remarquée !



Sur son compte Snapchat, Nikola Lozina publie une vidéo qui crée le buzz. En effet, le candidat de téléréalité est très étonné de ne pas voir en son fils, ses propres traits. Un grand nombre de ses fans l’a néanmoins félicité pour sa nouvelle paternité. Cependant, certains internautes trouvent aussi que le petit Zlatan ressemble beaucoup plus à sa maman qu’à lui. Dès lors, le chéri de Laura Lempika connaît beaucoup d’interrogations. ” J’ai eu vos commentaires concernant le fait que Zlatan me ressemblait. Visiblement non. Je pense qu’il n’y a pas un pourcent qui pensait qu’il me ressemblait “.



Nikola Lozina commence donc à vraiment à se poser des questions. Afin de trouver des réponses, le beau brun décide donc d’interroger la principale intéressée : Laura Lempika. Dans cette vidéo, il veut donc tirer les choses au clair. Face à ses fans, il n’hésite pas à interroger sa compagne sur le sujet. Alors qu’a répondu la maman du petit Zlatan ? LD People revient sur ses déclarations.



Une réponse très claire



Nikola Lozina est inquiet. ” Je me pose vraiment de grosses questions. Parce qu’il y a plein de montage qui se font du petit et de moi quand j’étais petit et je ne vois aucune ressemblance. Je demande un test de paternité en express. Je pense qu’il y a une entourloupe là-dessous. Il ne me ressemble pas “. Mais que tous les fans du couple se rassurent ! Il n’y a évidemment aucune tension entre les deux candidats de téléréalité. En effet, il s’agissait bien évidemment d’humour. Mais Laura Lempika a quand même tenu à répondre à celui avec qui elle partage sa vie. ” Il n’a pas tes pieds peut-être ? La couleur des yeux, des jambes super longues. C’est qui ça ? Ce n’est pas moi hein. Il a quand même ton front “. Alors Nicolas Lozina avait-il besoin d’être rassuré ? Ou bien avait-il décidé d’offrir une jolie séquence humoristique à ses fans ?



En tout cas, la vidéo a connu un beau succès sur la toile. Et la communauté des deux jeunes gens s’est véritablement amusée de cette petite séquence hilarante. De toute évidence, Nikola Lozina et Laura Lempika se montrent très complices en ce début d’année. Aussi, ils ont tout pour être heureux pour l’instant. La naissance de leur enfant les a en effet beaucoup rapproché. D’ailleurs, l’arrivée de ce bébé a également été très suivie par leur communauté. Au point que la chaîne 6play leur a dédié une émission complète pour l’événement. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus, LD People leur conseille de suivre Laura + Nicolas = bébé Zlatan, le nouveau programme basé sur la vie des deux jeunes stars.