Nikos Aliagas balance un énorme dossier (vidéo) pendant ses vacances avec Thomas Sotto !

Nikos Aliagas: Alors qu’il est enfin de retour à Paris, pour le lancement de The Voice Kids qui a commencé il y a quelques jours, mais aussi pour son programme 50 minutes Inside, dont la dernière émission avait comme invitée l’actrice Alexandra Lamy, le célèbre présentateur a passé ses vacances comme chaque année dans son pays d’origine la Grèce. Ce n’est pas la première fois que l’on voit Nikos Aliagas partager ses souvenirs de vacances avec de célèbres amis comme ce fut le cas notamment avec Stéphane Bern l’année dernière. L’animateur avait, cette année, emmené dans ses bagages un autre de ses amis en la personne du célèbre journaliste et présentateur de radio et de télévision, Thomas Sotto. Visiblement, les deux hommes auront passé de très belles vacances dans les îles hellènes sur lesquelles Nikos Aliagas possède une propriété qu’il ouvre régulièrement pour ses proches.

Le journaliste de France 2 publiait de son côté, il y a quelques jours, une vidéo sur les réseaux sociaux, souvenir d’une soirée passée avec son ami Nikos durant laquelle le grec d’origine se lançait dans la chanson dans un restaurant. Visiblement, les deux hommes ont pris du bon temps, et l’ambiance était apparemment à la rigolade.

Dans cette petite séquence, on entend l’animateur de TF1 s’écrier ” oh, mais ta gueule ! “, alors que son ami se permettait de faire un gros plan sur la chemise en imprimé tropical de son pote. ” Dites les coachs !?! Et sur ce candidat-là, vous vous retourneriez ou pas ? ” ironisait Thomas Sotto en interpellant indirectement l’équipe des jurés de The Voice. Il faudra demander, à Jenifer, Soprano, Kendji Girac et Patrick Fiori, s’ils ont été séduits par la prestation du présentateur de The Voice et s’ils se seraient retournés pour la voix de Nikos Aliagas.

Une petite vidéo qui n’a pas manqué de faire réagir l’animateur de TF1 qui avait bien décidé de prendre sa vengeance ” Bon… il ne me reste plus qu’à sortir du dossier diapo de vacances de Monsieur Sotto, n’est-ce pas ? “. Une menace non déguisée qui semble révéler que Nikos posséderait des images peu flatteuses pour Thomas Sotto qui avait pris le risque de se moquer, bien gentiment de son ami. Mais ce n’était pas le premier souvenir de vacances que les deux comparses partageaient sur les réseaux sociaux depuis le retour des îles grecques. On avait en effet déjà pu apercevoir un magnifique cliché réalisé en noir et blanc, sur lequel nous pouvons voir Thomas Sotto se cacher derrière une branche d’olivier.

Une photo réalisée par celui qui en plus d’être l’un des présentateurs préférés des Français et également devenu au fil des années un photographe reconnu. ” Ce qui m’interpelle le plus chez Thomas, ce sont ses silences face à l’immensité de l’archipel égéen, sa façon de partager une bougatsa (une pâtisserie grecque, NDLR) avec une grand-mère ridée, dans une ruelle des Cyclades blanchie à la chaux, son retour à la source, à l’ombre d’un vieil olivier, ses airs de sale gosse au premier café frappé de la journée. Loin du bruit et des postures dans le berceau de la Méditerranée. Au fond, on ne choisit pas ses amis. On les reconnaît “ postait en commentaire de son cliché, Nikos Aliagas pour lequel ce séjour grec et la compagnie de son ami l’avait visiblement inspiré pour ce texte rempli de poésie.

Une jolie façon de prouver son amitié à Thomas Sotto par une véritable déclaration qui aura probablement touché le présentateur de France 2 et de RTL qui répondait à son ami Nikos Aliagas de la plus belle des manières ” Je me suis d’abord demandé si c’était la photo où les mots qui me touchent le plus. Mais en fait, c’est le mec qui fait sortir le petit oiseau. Je cherche une vanne de type “ cache pudeur “ mais je crois que je vais me contenter d’un merci pour toi, mon ami » renvoyait Thomas Sotto à Nikos, avec ce joli texte, avant néanmoins de le mettre en garde : “ PS ; ne t’avise pas de toucher à ma bougatsa, le grec ! ”.

Apparemment, les deux amis garderont de bons souvenirs de ces vacances passées ensemble dans le pays d’origine de Nikos Aliagas, pour un séjour des plus sympathique. C’est donc près du village de Stamna que Nikos Aliagas a séjourné cet été en compagnie de sa femme, Tina Grigoriou, et de leurs deux enfants, Agathe âgée de 7 ans et Andreas 3 ans. C’est en effet dans ce lieu que l’homme de 51 ans aime se ressourcer en dehors de l’agitation parisienne afin de retrouver le pays qui lui a donné le jour.

Chacune de ses publications et de ses photos qu’il a partagées avec les internautes, prouve que Nikos Aliagas parait totalement détendu et heureux lorsqu’il peut se retrouver en Grèce où ses journées sont faites de repos, de rencontres et d’amitié. On avait d’ailleurs pu apercevoir un cliché de l’animateur sur une plage, posant torse-nu, en dégustant un bon café. Une publication postée sur le compte de son ami Thomas Sotto qui s’était une fois de plus permis d’ironiser sur son célèbre ami : ” Tu cherches de l’authentique, du pêcheur, de la mythologie !!! et voilà ce que tu ramasses ! “ se moquait gentiment l’animateur de France 2, visiblement toujours prêt à la plaisanterie, envers son ami Nikos Aliagas. Mais une photo qui aura également fait réagir un grand nombre d’internautes qui félicitaient le quinquagénaire pour ce physique toujours affûté, malgré les années qui passent, et les deux amis pour leur joie de vivre et leur humour très communicatif.

” Je me suis demandé si en m’abonnant à votre compte, je riais autant que lorsque je regarde les informations, et je tombe sur ce texte et cette photo !!! La réponse est donc bien, oui ! “, ” Aah, les bons amis !!!! Bonnes vacances ! “, ” Vraiment trop drôle, on vous adore tous les deux ! “, ” Sympa l’ambiance des vacances entre amis ! Belles vacances les djeuns !!! “ sont quelques exemples de commentaires que l’on pouvait lire en légende de cette autre publication. Deux amis dont les clichés de vacances auront apporté quelques sourires à leurs fans en cette période parfois en manque de légèreté et de bonne humeur !