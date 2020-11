Nikos face à Lorie Pester qui éclate en larmes comme jamais, elle est totalement bouleversée

Nikos Aliagas présente 50 Minutes Inside, tous les samedis soirs depuis 2006, sur TF1. C’est l’occasion d’en apprendre plus sur ses célèbres invités, qui n’hésitent pas à se livrer en confidences. Nikos recevait donc Lorie Pester, la chanteuse, qui revenait notamment sur l’arrivée de sa fille dans sa vie. Un événement que la star de la chanson a parfois du mal à réaliser et qui la met sur un petit nuage. Nikos recueille donc son témoignage et c’est un moment de plus qui est fort en émotions pour 50 Minutes Inside.

L’animateur phare de 50 Minutes Inside, Nikos Aliagas, mène une interview émouvante de Lorie Pester

Nikos est l’un des présentateurs télévisés les plus connus du public. Et il est également souvent cité comme l’un des plus professionnels du milieu par ses collègues. Au fils des années, il a développé des amitiés avec les vedettes qu’il reçoit en plateau. Et avec Lorie Pester ils se connaissent depuis longtemps. De plus, difficile de ne pas trouver la jeune femme sympathique. Célèbre chanteuse à succès depuis déjà 19 ans, Lorie évoque tout autre chose que sa carrière auprès de Nikos Aliagas. Pour 50 Minutes Inside, elle évoque sa grossesse, son accouchement et ses difficultés de conception.

Avoir une fille pour elle est un don du ciel. Souffrant d’endométriose, il était beaucoup plus compliqué pour elle de tomber enceinte. Et tout aussi risqué de la mener à terme. Heureusement, Lorie était sous une bonne étoile et elle évoque aujourhdui le fait d’être maman avec une grande joie. Une joie telle qu’elle ne peut s’empêcher de verser quelques larmes. Sous le regard attendri et affectueux de Nikos, la chanteuse enchaîne les confidences les unes à la suite des autres. Le public de l’émission de Nikos Aliagas est forcément ému de découvrir de telles images et d’entendre un tel témoignage. En effet, Lorie a marqué plusieurs générations de fans. Alors qu’elle devient maman pour la première fois, ce sont donc des milliers de personnes qui sont bouleversé.

L’émotion est palpable sur le plateau de TF1

Des larmes plein les yeux, la chanteuse raconte à Nikos à quel point elle est heureuse d’être maman. Elle admet volontiers pouvoir admirer sa fille pendant des heures. Mais indique aussi que sa vie a pris une nouvelle dimension. En effet, devenir mère lui permet de relativiser sur les tracas du quotidien. Ainsi, aujourd’hui, c’est donc seulement le bien-être de son bébé qui importe. Les autres priorités sont alors relayées à des rangs inférieurs. De quoi émouvoir Nikos mais aussi toutes les personnes devant leurs écrans. Aussi, les fans de la chanteuse n’auront pas manqué de noter qu’elle revient prochainement avec un nouveau album !