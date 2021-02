Ninja Warrior, la finale: TF1 explose les budgets. Mais l’émission est-elle vraiment rentable?

Samedi 30 janvier, TF1 diffusait la finale de la saison 5 Ninja Warrior. Si les téléspectateurs applaudissent ce divertissement riche en émotion, ce programme est pourtant loin d’être rentabilisé par la production.

Ce samedi 30 janvier, Denis Brogniart présentait l’ultime épisode de la saison de 5 de Ninja Warrior. “Je n’ai jamais eu autant de frissons en cinq saisons qu’en voyant ce qu’a accompli Maurane”, a déclaré l’animateur à nos confrères du Parisien. Tout au long de la saison, le présentateur vedette a par ailleurs répondu sur Twitter à de nombreux internautes qui commentaient l’émission.

“J’espère que tu prends des cours de natation ! »

Ainsi, l’ancien candidat de Koh-Lanta Ahmad s’était vanté de pouvoir franchir presque toutes les étapes du nouveau jeu d’obstacles de TF1. « Je suis sûr de pouvoir franchir tous les obstacles jusqu’au mur par peur de tomber dans le petit bassin! », écrivait ainsi il y a quelques semaines l’ancien aventurier.

View this post on Instagram A post shared by Ninja Warrior France (@ninjawarriortf1)

Denis Brogniart n’a pas mis de temps à dégainer sur son compte Twitter, toujours plein d’humour. « Ahmad, tu pourrais couler dans la piscine de Ninja Warrior ! J’espère que tu prends des cours de natation ! », a ainsi répondu du tac au tac le mari d’Hortense.

Même quand les internautes détestent Ninja Warrior, Denis Brogniart sait comment leur clouer le bec ! Ainsi, lorsqu’un internaute avait fustigé l’émission, le présentateur lui a répondu avec tact mais non sans ironie ! « Cher ami, on présente ce programme à 3 avec Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere, mais on aurait tellement aimé être 4 avec vous, malheureusement vous n’étiez pas disponible. Et nous le regrettons vivement. Vous auriez à coup sûr apporté talent, relief, spiritualité et compétence », a-t-il en effet répliqué. Au sein de LDpeople, on adore Denis Brogniart pour sa gentillesse mais aussi pour ses répliques toujours géniales !

Trop peu de candidates

Denis Brogniart s’est dit épaté par les performances de Maurane, la candidate de 21 ans qui a participé à la finale mais qui n’a pas remporté la saison 5. Pourtant, l’émission souffre d’un réel désequilibre entre homme et femme. Ainsi, Maurane était la seule femme face à 27 hommes ! Cette absence de parité existe malheureusement depuis la 1ere saison. La production a pourtant tenté de remédier à la situation. En effet, cette dernière a adapté les parcours. Par exemple, les murs font 4 mètres pour les candidates au lieu de 4,25 mètres pour les candidats, rappelle ainsi le quotidien Le Parisien.

View this post on Instagram A post shared by Ninja Warrior France (@ninjawarriortf1)

Ninja Warrior : Un programme vitrine pas forcément rentable

D’après le journaliste Guillaume Genton, ce programme de TF1 coûterait la bagatelle de 1,2 millions d’euros d’investissement. Oui mais voilà, cette émission ne serait même pas la plus rentable de la chaîne ! Sur le plateau de TPMP, le chroniqueur a ajouté que La chanson secrète rapporterait par exemple beaucoup plus d’argent à TF1. Mais il faut prendre en compte la stratégie globale du groupe TF1. Ninja Warrior ne constitue peut-être pas le jackpot du groupe mais c’est en tout une formidable vitrine pour l’image de la chaîne !