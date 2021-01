Nivea : comment cette petite boîte bleue s’est retrouvée dans les foyer du monde entier

Avec sa petite boîte de couleur bleue, la crème Nivea est devenu un produit de phare pour tous les membres de la famille. LdPeople revient sur cette success-story de la cosmétique moderne.



En 1890, un pharmacologue allemand nommé Paul Beiersdorf traverse un drame après la mort de son fils. Il décide de passer une annonce dans un magazine professionnel pour vendre son entreprise et ses machines. Un pharmacologue qui s’appelle Oscar Troplowitz rachète l’entreprise laboratoire. Il continue de travailler avec 70 salariés qui sont à l’origine de l’invention du pansement adhésif, une précieuse invention.

Nivea, des produits stars

Le repreneur de l’entreprise continue les innovations et de nouveaux produits comme des bandages médicaux, du savon, des dentifrices, mais également le célèbre baume à lèvres nommé Labello. Mais un souci fait beaucoup cogiter Oscar Troplowitz : les pansements rendent la peau irritée. Le chimiste Isaac Lifschütz ainsi le dermatologue Paul Gerson Unna font mettre au point un nouveau produit. Ils multiplient les expérimentations pour développer une crème apaisante. En 1911, la crème Nivea est mise au point. Le premier emballage est une boîte ronde et jaune, avec des dessins rouge et vert qui évoquent la nature.

Une nouvelle boite et un nouveau logo en 1925

Premier tournant en 1925 car la boîte devient bleue avec un logo blanc. Cette crème connait un grand succès. Elle séduit grâce à son parfum à base d’essences de bergamote, mais aussi de lavande, d’orange, de rose, ou encore de muguet. Une association qui fait mouche. Actuellement, Nivea se place en première position pour les soins corps et visage. Elle est parvenue à être innovante tout en gardant sa qualité et sa douceur à des tarifs assez bas. Durant son histoire, la société allemande a été à l’initiative d’innovations reprises par d’autres, comme les indices de protection.

Beiersdorf innove

Beiersdorf a également été l’une des premières à placer de l’acide hyaluronique dans une crème. Parmi les récentes innovations, un lait hydratant à mettre en se douchant. Autre innovation en 2017, de nouveaux produits solaires qui ne tâchent pas les vêtements. Beiersdorf possède sept centres de recherche dans le monde, avec plus de 1.000 chercheurs qui cherchent à développer les produits de demain. Pour promouvoir les produits, la marque met en avant Rihanna ou les footballeurs du PSG. Ces derniers mois, on a pu voir sur les écrans une grande campagne publicitaire pour faire la promotion des différentes crèmes mais aussi des déodorants.

La marque souhaite rajeunir sa clientèle. Et c’est plutôt efficace jusqu’à présent. Beiersdorf veut se développer dans les marchés émergent en Asie, en Amérique du Sud ou en Afrique. C’est là que se situent les marchés les plus dynamiques. La marque cherche aussi à prendre un virage numérique et est mise en vente sur des plateforme comme Amazon. La croissance reste la priorité du PDG de l’entreprise, qui est un homme très discret. De belles perspectives de croissances existent encore pour le groupe centenaire.