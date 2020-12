“No Limit” Bob Sinclar sans vêtements pour souhaiter de joyeuses fêtes aux internautes, (magique)

Bob Sinclar a partagé une photo inédite, amusante mais aussi très suggestive sur son compte Instagram. Il a décidé de poser sans vêtements, un bonnet de Noël couvrant son entre-jambe, allongé sur une plage. LDPeople vous propose, dans cet article, de découvrir cette image aussi amusante que provocante. Les internautes sont conquis par l’autodérision du DJ. Bob Sinclar semble prêt à passer de joyeuses fêtes de fin d’année à Saint-Barthélemy. Les fans de l’artiste saluent sont originalité avec des commentaires tout aussi savoureux que sa photo.

Bob Sinclar aime s’offrir en tenue d’Adam à ses abonnés sur Instagram

Bob Sinclar n’en est pas à sa première apparition en tenue d’Adam sur les réseaux sociaux. Et il faut bien admettre qu’il a un physique dont il n’a pas à rougir. La dernière fois, il apparaissait dans une champ de blé sans aucun vêtements. Nous étions le 21 juillet et ses fans constataient avec ravissement la musculature impressionnante du DJ.

Et à présent, c’est une nouvelle occasion de l’admirer dans le plus simple appareil. Apparaître sans vêtements amuse Bob Sinclar et cela amuse apparement aussi énormément ses abonnés. Dans la section réservée au commentaire sous sa publication, les messages de ses fans ne manquent pas d’humour. Certains soulignent que le bonnet est extrêmement droit. D’autres estiment que le père Noël semble en très grenade forme. La rédaction LDPeople ne vous fera pas de dessin à propos de ce que cela suggère.

Des vacances de Noël très spéciales pour le DJ

D’autres abonnés de Bob Sinclar sont beaucoup plus directs. Ils tentent le tout pour le tout et admettent au DJ avoir très envie de le rejoindre sur cette plage. L’artiste a beau avoir 51 ans, il reste fascinant pour une majorité de ses abonnés. Les messages de ses fans affluent et ils ne sont pas seulement pressés de lui faire des compliments, ils espèrent également avoir la chance d’attirer son attention. Mais Bob Sinclar reste sérieux malgré ses blagues et ses photos amusantes. Impossible pour lui de répondre à tous les messages de toute façon. L’important c’est alors de savoir qu’il a réussi à faire rire ou sourire ses abonnés. En effet, il sait pertinemment qu’il est difficile pour la plupart d’entre eux de le voir en train de bronzer. Coincés en France, dans le froid et la grisaille, sa photo risque de faire des jaloux et il le sait.

Bob Sinclar va rentrer tout bronzé de son séjour d’hiver. Un luxe dont il profite donc en attendant les fêtes. Quelques jours auparavant, il révélait à ses abonnés que le soleil l’appelait. Il n’aura donc pas fallu attendre longtemps pour que le DJ réponde à cet appel. Néanmoins, même en vacances sur une plage paradisiaque, il prouve encore qu’il garde ses fans en mémoire. Avec ce petit cadeau en avance, il a effectivement fait plaisir aux internautes qui le suivent.