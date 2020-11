Noël reporté ou annulé ? La toile s’énerve, se déchaîne suite aux propos des chroniqueurs de TPMP !

Sur le plateau de TPMP, les chroniqueurs se sont exprimés sur la possibilité de voir Noël être annulé. Si certains pensent que c’est une mauvaise idée, d’autres pensent le contraire. Explications.

Certains chroniqueurs veulent voir Noël être annulé

Le 29 octobre dernier, Emmanuel Macron annonçait dans une nouvelle allocution, un nouveau confinement. Si l’objectif de base était de réduire les contaminations et éviter de surcharger les hôpitaux, le Président de la République avait aussi pour objectif de sauver Noël. Malheureusement, les médecins conseillent d’oublier cette date et de ne pas se ressembler. Comme à son habitude, Cyril Hanouna a demandé l’avis de ses chroniqueurs sur un sujet précis. Celui-ci concernait les fêtes de fin d’année. Le présentateur et son équipe se sont demandés s’il fallait annuler ou reporter Noël au vue de la situation sanitaire.

Tout d’abord, Gilles Verdez a pris la parole et a déclaré que Noël ne pouvait pas se faire et qu’il fallait absolument l’annuler sous peine d’une troisième vague : “Il faut annuler Noël. Ça ne peut pas être un Noël de réunions familiales avec plusieurs générations sinon c’est une 3e vague assurée. Je pense qu’on va nous demander de ne pas circuler pour Noël”. Même son de cloche pour Benjamin Castaldi : “Si on a des mouvements de population encore, que tout le monde se déplace ça va être un drame. Tu feras Noël mais avec moins de monde“.

Les internautes réagissent massivement au débat de TPMP

Comme d’habitude quand il y a débat sur le plateau de Touche pas à mon Poste, les internautes réagissent sur Twitter. Ces derniers ont massivement manifestés leur position, appelant à la responsabilisation des Français pour pouvoir fêter Noël convenablement : “A chaque famille de prendre ses responsabilités et de se protéger. D’évaluer si fêter Noël est nécessaire ou non“, “Bien évidemment qu’il faut ne pas faire un Noël en famille avec toutes les générations d’une même famille, mieux vaut ne pas se voir pour les fêtes de fin d’année plutôt que de remplir les cimetières” pouvait-on lire TPMP .

Evidemment, d’autres internautes ne peut pas penser une seule seconde que Noël puisse être annulé : “Faire Noël c’est obligatoire au moins en petit comité mais jamais annulé non mais sérieux …. le peu de bonheur qu’on peut s’offrir on va pas cracher dessus“, “On ne peut pas annuler Noël. Quoiqu’il arrive Noël sera le 25/12. Mais peut être que pour 1 fois on pourrait se recentrer sur ce qu’est Noël… ce n’est pas qu’un banquet avec une distribution de cadeau… soyez raisonnables encore un peu…histoire de profiter des autres Noël !” lisait-on.