“Non, mais, je b*ise quand même…”: Cyril Hanouna choqué par Bernard Montiel quand il parle de sa sortie

Bernard Montiel a évoqué sa situation sentimentale sur le plateau de TPMP et ses collègues n’ont pas hésité à réagir. Nombreux sont ceux qui se posaient des questions concernant la vie sentimentale de Bernard Montiel.

Et voici la réponseque le chroniqueur a donné ce mardi 1er décembre, et que les rédacteurs de LD People sont curieux de découvrir :”Je suis seul”, a-t-il révélé. “Je suis un chasseur”, a lâché l’ex-présentateur de Vidéo Gag. Et de poursuivre :“Vous savez que je n’aime pas parler de ma vie privée, mais là actuellement, je suis seul depuis deux ans”.

Sur le plateau de Touche pas à mon poste de C8, Cyril Hanouna et ses collègues ont alors réagi : « Non mais j’en ai marre de lui, il est dans le dérapage » s’est exprimé le présentateur outré !

L’aventurier de l’amour a donc rectifié en disant : “Ce n’est pas un dérapage, comment on dit ? Je fais l’amour tendrement”, a-t-il ironisé.

Valérie Benaim a alors rebondit en lui demandant s’il recherchait quelqu’un et Bernard Montiel a indiqué qu’il cherchait juste… “un coup ».

Les chroniqueurs semblant alors totalement choqués, Bernard Montiel a rétorqué : “Ah, on peut pas le dire non plus ? Mais qu’est ce qu’on peut dire dans cette émission ?”. Il a ensuite expliqué : “J’aime la solitude, je suis en train de l’apprivoiser parce que quand on vieillit, la solitude nous envahit. On est obligés de faire avec ».

Un autre membre de l’émission lui a demandé de révéler l’identité de sa dernière aventure et il a répondu : “Ta grand-mère”. Cette répartie a beaucoup plu au maître de cérémonie et trublion du PAF, qui est parti en fou-rire !

De façon plus sérieuse, le chroniqueur a révélé que sa plus longue histoire d’amour avait duré six ans, et qu’il avait tout de même peur de vieillir seul : “Ce qui me fait chier, c’est que quand on est ici, il y a toute une bande, c’est sympa, on rigole, on essaye de divertir le public d’abord, mais après je rentre tout seul à la maison et je ne sais pas faire la bouffe… Mais c’est pas triste puisque c’est un choix, mais il faut se le taper le choix ! » A-t-il confié tristement.