Norbert Tarayre victime de violences, ses confidences très poignantes sur son calvaire durant sa jeunesse

Norbert Tarayre est désormais l’un des cuisiniers les plus célèbres de France. Pourtant, son parcours de vie a réellement été semé d’embûches. Interviewé dans le Jarry Show, l’animateur-cuisinier raconte son parcours durant lequel il a visiblement été victime de violences. Son témoignage est d’ailleurs éloquent. Car à l’âge de 17 ans, il aurait subi des gestes d’une extrême gravité. LD People vous explique tout.

Norbert Tarayre: il raconte son calvaire, les coups, les insultes…

Les dessous du décor

Norbert Tarayre est aujourd’hui un chef de cuisine confirmé. De plus, il peut se vanter d’être devenu une véritable star au cours des années. En plus de ses nombreuses activités culinaires, il est en effet un animateur très apprécié du public. Comme pour toute activité professionnelle, le chef a dû apprendre son métier auprès d’autres professionnels durant de longues années, alors qu’il était encore très jeune. Mais toutes ces expériences sont loin d’être un bon souvenir pour lui.

Dans le Jarry Show, Norbert Tarayre raconte comment il a dû subir des brimades, et même des coups. Visiblement, ce genre de méthode est loin d’être une exception dans la profession. D’ailleurs, quelques récents scandales ont fait la une de la presse. Car certains grands chefs auraient pour habitude d’utiliser des méthodes plutôt fermes. Norbert Tarayre explique donc ses maltraitances. Pourtant, à l’époque des faits, il ne se rend pas compte de la violence qu’il subit. Pire, cela lui semblait même normal. LD People revient sur ces révélations.

Une discipline de fer

Nobert Tarayre aime véritablement son métier de cuisinier. D’ailleurs, il est parfaitement conscient que cette activité requiert une exigence de tous les instants. Ainsi, une équipe de cuisine s’appelle une brigade. Il s’agit d’un terme emprunté à l’armée pour signifier qu’il existe une hiérarchie et des règles très strictes. Pourtant, certains chefs semblent abuser de cette autorité. Lorsqu’il avait 17 ans, Norbert Tarayre reconnaît donc avoir vécu des moments difficiles. ” Lorsque je suis rentré en cuisine, je me suis fait défoncer la gueule. Je me suis fait remettre d’aplomb, des marrons, des châtaignes, des coups de pied au c**, des coups de couteau sous les vestes, j’en ai eu plein la gueule “. Très surpris par ces révélations, Jarry revient ainsi sur ces déclarations : ” Des coups de couteaux ? “.

Mais Norbert Tarayre est catégorique : ” On te prend la veste, elle est transpercée. On t’arrache la veste avec le couteau, tu restes la journée avec “. Alors pourquoi n’a-t-il pas réagi ? Le chef de cuisine explique qu’à l’époque des faits, il ne s’est pas rendu compte de la violence. Car dans le monde duquel il vient, se battre fait partie du quotidien. Pourtant, il se veut rassurant et surtout mesuré. Fort heureusement, il ne s’agit pas de la majorité des chefs qui emploient ce genre de méthode. Selon lui, un infime pourcentage de la profession connaît ce type de violence. D’ailleurs, il rappelle que ce type d’éducation professionnelle ne porte jamais ses fruits. ” On ne peut pas diriger des gens à coups de poings dans la gueule. La cuisine, la pâtisserie, la boulangerie, les métiers de bouche, c’est des métiers formidables “.