N’oubliez pas les paroles: Héloïse parle à Nagui de son handicap, une maladie rare

N’oubliez pas les paroles est une émission visible par un large public depuis des années. Nagui propose donc souvent à ses candidats de s’exprimer sur des sujets qui leurs tiennent à cœur. Lorsque ce ne sont pas eux qui s’en chargent, c’est l’animateur qui fait passer des messages percutants. Quitte à passer pour la plupart des internautes pour un donneur de leçon, Nagui reste égal à lui-même. Dans l’émission du 17 novembre, Héloïse, candidate de N’oubliez pas les paroles, saisit l’occasion offerte par l’animateur pour parler de sa maladie. Une maladie rare, peu reconnue dans le milieu médical, et qui la handicape réellement.

N’oubliez pas les paroles propose à une candidate de lever le voile sur une maladie rare

Nagui est l’animateur phare de France Télévision. Il anime N’oubliez pas les paroles mais aussi d’autres programmes très suivis par les téléspectateurs. Il profite alors souvent de son audience pour laisser la parole à ses invités, pour mettre ses candidats en lumière. Le 17 novembre dernier, c’est donc Héloïse, sélectionnée pour les quarts de finales des Masters de N’oubliez pas les paroles qui s’exprime sur un sujet très personnel. Elle a choisit de le faire car sa condition médicale est rare et que peut-être d’autres personnes en souffrent sans le savoir.

Nagui l’interroge, précisant qu’elle a donné son accord pour aborder le sujet. Héloïse rentre alors dans les détails de sa maladie. Il s’agit d’un lymphœdème. Le liquide lymphatique de son corps se concentre essentiellement dans ses jambes. Cela a donc pour conséquence de faire gonfler ses jambes. Son corps n’est pas homogène et les graisses contenue dans ses membres inférieurs ne se délogent pas facilement. Parfois, certains cas nécessitent des interventions chirurgicales. Mais la maladie n’est pas reconnue en France et donc méconnue de la plupart des médecins français.

Un handicap au quotidien pour Héloïse

Au delà de l’aspect inesthétique et des complexes que la maladie peut engendrer chez la candidate de N’oubliez pas les paroles, c’est une souffrance physique et mentale au quotidien. En effet, lorsqu’elle porte des talons ou qu’elle se tient trop longtemps dans la même position, elle a des douleurs insupportables. Aussi, monter les escaliers n’est pas une mince affaire. La candidate de N’oubliez pas les paroles explique avoir la sensation de manquer d’air dans ses jambes en faisant des efforts simples au quotidien. Enfin, pour s’habiller aussi ce n’est jamais une mince affaire. ne faisant pas les mêmes tailles pour le haut que pour le bas de son corps, elle peine à trouver des tenues adéquates. D’autant qu’elle tente au maximum de cacher ses jambes, de honte de rendre son handicap visible et désagréable à la vue des autres.

Cette maladie est si rare que même la candidate de N’oubliez pas les paroles ne la connaissait pas en rejoignant l’émission. C’est en effet une téléspectatrice qui s’est permis de lui proposer de consulter pour obtenir ce diagnostic. Malheureusement, il n’existe aucun traitement efficace pour soigner cette maladie. Mais malgré les difficultés, Héloïse ne compte pas laisser sa place en demi-finale et compte bien tout faire pour battre Margaux. Rendez-vous ce soir pour soutenir votre favorite.