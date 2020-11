N’oubliez pas les paroles: Vous ne pouvez pas imaginer ce métier très spécial de cette participante ! (princesse à domicile !)

Depuis le 19 octobre, les plus grands maestro de N’oubliez pas les paroles s’affrontent pour les Masters. Parmi l’une d’elle, se trouve Sarah, une princesse à domicile. Explications.

Sarah la princesse qui en a marre de la Reine des Neiges

Ce vendredi 30 octobre 2020, à l’occasion des Masters, Sarah affrontait Margaux, la plus grande de tous les Maestros. L’occasion pour nous de revenir sur ce que faisais dans la vie la trentième au classement : “Je suis chanteuse et princesse à domicile, donc j’incarne les princesses du monde de la petite souris. Je vais aux anniversaires des enfants, aux kermesses, aux arbres de Noël, je me déguise et je chante” explique notamment la jeune femme. Evidemment, Nagui ne s’est pas fait prié pour demander s’il y avait une princesse qui avait plus de succès qu’une autre : “La reine des neiges !” répond-elle avec un air un peu désespérée.

Il faut dire que la chanson “Libérée, délivrée” est devenue exaspérante pour de nombreuses personnes et pour la candidate de “N’oubliez pas les Paroles” également. Heureusement pour elle, de nouvelles princesses ont fait leur apparition et donc la panoplie de chanson s’agrandie de jour en jour : “Y’en a des nouvelles, maintenant, c’est cool ! Au moins je peux faire les nouvelles, et libérée, délivrée…“.

Margaux se confie sur sa nouvelle vie

Forte de ses 59 victoires dans l’émission, Margaux était repartie le 3 février dernier avec 530 000 euros de gains. Une vie qui a totalement changée même si le confinement a un peu coupé l’euphorie de la jeune femme : “C’est assez spécial, parce que le confinement est arrivé peu après mon parcours. Ça a un peu coupé l’euphorie. Aujourd’hui, quand je fais mes courses, je suis certaine qu’il y a au moins une personne qui va venir me parler. Les gens me reconnaissent même avec le masque”.

“N’oubliez pas les paroles” : les confidences de Margaux sur sa nouvelle vie https://t.co/jMyOghht6T Vendredi 30 octobre 2020, Margaux, la plus grande championne de N’oubliez pas les paroles, était de retour dans l’émission. Quelques heures avant d’affronter Sarah, elle s’est … — Femme Actuelle (RSS) (@FemmeActuRSS) October 31, 2020

D’ailleurs ce n’est pas seulement la vision des gens qui a pu être différent, son confort de vie a également changé : “Avant, je faisais toujours très attention. Aujourd’hui, je ne dépense pas mon argent n’importe comment, mais je me fais un peu plus plaisir“. Et effectivement c’est le cas puisque la jeune femme a notamment acheté une maison à Saint-Malo. Mais ce n’est pas terminé, elle prévoir aussi d’acheter une moto à son compagnon Antoine. On peut le dire, tout roule pour la plus grande maestro de l’émission. Reste à savoir maintenant si elle parviendra à se qualifier pour la finale des Masters. Affaire à suivre.