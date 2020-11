N’oubliez pas les paroles (Masters): Arsène dévoile ce qu’il va faire de tous ses gains

Arsène a remporté la grande finale des masters de “N’oubliez pas les paroles » ce samedi 21 novembre. Et que va-t-il faire de ces gains durant la prochaine émission du 28 ?

Les téléspectateurs de France 2 ont pu assister ce samedi 21 à N’oubliez pas les paroles et cette fois-ci pour la grande finale des masters ! 32 candidats emblématiques se sont affrontés pour cette neuvième édition et non 16 comme les années passées.

Nagui, présentateur de fameux show était ravi de voir Arsène remporter la victoire.

“Le fait de passer les Masters de 16 à 32, je trouvais que ça ressemblait à des grands Masters finaux. Finalement, on m’a fait comprendre que ce n’est pas du tout le cas. J’ai donc beaucoup travaillé et j’ai eu de la chance que ça paye.” Conife le candidat dans les colonnes de Télé Star.

Il remporte alors 112 000 euros avec des masters, qui se rajoutent au 212 000 euros remportés précédemment.

“J’ai prévu de faire des investissements immobiliers locatifs pour toucher des rentes. Le reste sera pour me faire plaisir avec des voyages, une voiture, des bons restaurants.” Explique Arsène. “Margaux est la plus grande championne. L’affronter aurait été un sacré challenge. Mais ces Masters à 32 ont complètement rebattu les cartes.” souligne-il. Arsène a battu Mickael en finale mias aussi Dorian, Violaine, Hervé, Paul et Mickael pour aller chercher la victoire finale.

Les semaines précédentes, majorité de ses duels avaient déjà été diffusés et lors du premier prime, qui avait lieu ce samedi 14 novembre.

Son ultime opposant était Mickael; qui a réussi la performance d’éliminer la candidate la mieux classée du télécrochet présenté par Nagui.

Margaux , est la candidate qui totalise le plus grand nombre de gains et de victoires mais cette fois elle s’est trompée sur Elle a fait un bébé toute seule” de Jean-Jacques Goldman.

“Je ne peux m’en prendre qu’à moi-même”, confie-t-elle à nos confrères de Téléstar. “Je n’avais pas appris les bonnes paroles de la chanson. Il y a un “Et” que je n’avais pas entendu et que j’ai oublié de chanter. A part ce petit “et”, je la connaissais par coeur. C’est le jeu et Mickaël a parfaitement géré cette chanson.” Arsène

La numéro 1 des maestros revient sur cette rémission réalisées dans des conditions assez spéciales : “Le contexte était un peu particulier. Les contacts humains étaient réduits. Mais cette nouvelle formule à 32 est géniale car j’ai pu rencontrer beaucoup de Maestros que je n’aurais pas dû rencontrer. Je me suis surprise à être très stressée, beaucoup plus que lors de mon parcours. Avec ma place de numéro 1, je me suis mis vraiment la pression.”

Margaux, qui visait la demi-finale, a donc tout de même largement rempli le contrat, peut-on dire : “Forcément, j’aurais aimé savoir ce qu’aurait donné mon match face à Arsène. Ça sera pour l’année prochaine, je l’espère”, confie-t-elle encore aux journalistes de Téléstar.

