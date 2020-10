N’oubliez pas les paroles : Nagui se met très en colère et s’en prend au public, il les dézingue

N’oubliez pas les paroles est une émission qui suppose un public calme. En effet, les candidats du show présenté par Nagui doivent chanter plusieurs chansons tout en complétant les paroles manquantes. La moindre erreur et c’est l’élimination. Alors évidemment, il sera de mauvais aloi que le public chante les paroles manquantes à la place des candidats. Cela reviendrait à de la tricherie ! Et Nagui ne tolère absolument pas les tricheries sur son plateau. C’est donc lors de l’émission du 29 septembre dernier qu’il est forcé de se mettre en colère pour ramener l’ordre dans les rangs du public. Car N’oubliez pas les paroles doit se poursuivre et pour respecter l’intégrité du show, le public est contraint au silence pendant les interprétations des candidats.

Nagui ne rigole pas avec l’intégrité de N’oubliez pas les paroles

N’oubliez pas les paroles est diffusé sur France 2 depuis le 15 décembre 2007. Depuis donc bientôt 13 ans, les règles de N’oubliez pas les paroles ne changent pas. Et pourtant, il arrive encore que Nagui doive se mettre en colère pour les rappeler. En effet, le public se laisse parfois emporter par les musiques. Qui n’a pas envie de pousser la chansonnette devant N’oubliez pas les paroles ? C’est presque impossible de ne pas se mettre à chanter. Mais c’est une chose lorsque l’on est devant son écran de télévision. Et cela en est une tout autre lorsque l’on est un membre du public en plateau. En effet, Nagui ne saurait tolérer que son public entonne toutes les chansons de l’émission. Autrement, N’oubliez pas les paroles en perdrait de vue son principe même.

Le public n’a pas le droit d’aider les candidats

Car ce sont les candidats qui doivent prouver qu’ils sont capables de se souvenir de toutes les paroles. Ils choisissent des chansons, passent des paliers et le stress joue une part importante dans leurs réussites ou leurs échecs. Ni Nagui, ni le public, ni même les musiciens ne doivent se permettre de souffler les paroles aux candidats. Nagui est ferme à ce sujet. Mais c’est son rôle que de préserver l’intégrité de son show. De plus, il n’aimerait pas avoir à revivre trop d’émissions sans public. Mais si ils ne savent pas respecter les règles, il sera peut-être contraint pas la production de se passer d’eux. En effet, N’oubliez pas les paroles se faisait sans public pendant quelques jours, voire semaines. La pandémie ne permettaient pas de laisser des personnes s’assoir ensemble, même à distance et masquées. Aujourd’hui c’est tout à fait possible mais la prudence reste de mise.

La virus fait toujours partie de nos vies et il se pourrait que cela soit le cas encore longtemps. Le public de N’oubliez pas les paroles est donc masqué, distancié et vigilant. Du moins en ce qui concerne le virus. Car pour ce qui est de respecter les règles et de ne pas souffler les réponses aux candidats, c’est parfois l’escalade. Tant et si bien que Nagui était donc forcé de montrer sur ses grands chevaux. Lors de l’émission du 29 septembre dernier, il s’agaçait d’abord une première fois que le public fredonne la chanson pendant que le candidat cherchait les paroles manquantes. Car personne ne doit l’aider à réaliser sa performance. Comme tous les maestros de N’oubliez pas les paroles, les candidat vainqueur ne vont devoir leurs victoires qu’à leur mémoire.

Nagui va remontrer les bretelles du public de N’oubliez pas les paroles

L’agacement de Nagui et ses légères premières remontrance à l’égard du public n’ont pas suffit à les faire taire. Il va donc devoir se montrer encore plus ferme. Prenant son ton des mauvais jours, il rappelle au public que des personnes travaillent pour faire de N’oubliez pas les paroles une soirée spéciale tous les soirs. Alors, empêcher les candidats de jouer dans les règles c’est manquer de respect à toutes ses personnes impliquées dans leurs travails. C’est aussi mettre en danger le candidat qui cherche ses paroles car la tricherie ne saurait être tolérée.

Voir cette publication sur Instagram Nous sommes là ! Une publication partagée par N’oubliez pas les paroles. (@noplpoff) le 28 Sept. 2020 à 10 :17 PDT

Les fans de N’oubliez pas les paroles avaient rarement vu Nagui dans cet état. Mais sa colère est légitime car elle consiste à protéger son show. En effet, c’est comme si le public de Question pour un champion répondait à la place des candidats. Quel serait alors l’intérêt de la compétition ? Comment évaluer justement le niveau des participants ? Pour chanter, le public de Nagui devra peut-être s’orienter vers Taratata. Mais là encore, il faudra respecter les interprétations des artistes venus spécialement en plateau.

La rigueur est de mise pour que personne ne soit accusé de tricher

Un bon public d’émission télévisée doit donc savoir se tenir. Il doit respecter ses temps de calme, ses temps d’applaudissement et ne pas prendre le dessus de l’ambiance du show. N’oubliez pas les paroles a un public formidable qui réagit au quart de tour. Pour danser, chanter ou applaudir, ils sont super réactifs. Mais c’est peut-être justement ce bel enthousiasme qui prend parfois le pas sur les règles du jeu. Attention donc à la colère de Nagui. L’animateur de N’oubliez pas les paroles est connu pour ne pas tenir sa langue. Il sait installer une bonne ambiance dans ses shows mais il sait aussi faire la leçon.

C’est même un de ses comportements qui agacent ses fans. Il est notamment engagé contre les violences faites aux animaux et prône les bienfaits du végétarisme aux carnassiers qui croisent son chemin. Mais plutôt que de s’en plaindre, peut-être qu’il faudrait également être attentif à ne pas le provoquer ? Car le public de N’oubliez pas les paroles ne doit effectivement pas chanter à la place des candidats.