N’oubliez pas les paroles: Renaud éliminé lors des Masters, il était “tétanisé” (les raisons ?)

On peut être un grand champion et parfois connaître l’échec ! Renaud, l’un des plus grands maestros de N’oubliez les paroles vient d’en faire la terrible expérience. En effet, ce mercredi 18 novembre, l’ancien roi du karaoké géant de France 2 chute lors des Masters ce 2020. Face à un adversaire redoutable, le jeune homme venu de Belgique craque complètement !



Renaud, éliminé des Masters de N’ oubliez pas les paroles !



Un candidat au parcours exceptionnel



Dans la célèbre émission N’oubliez pas les paroles, cette semaine est un peu particulière. En effet, la compétition rassemble les meilleurs champions de l’histoire du jeu. Pour ces Masters 2020, tous les grands participants de l’émission sont présents. Parmi les candidats, il y a évidemment Valérie, la 11e participante au classement des plus grands champions. On peut également citer Heloïse ou encore Toni qui ont tous deux marqué le programme par leur passage. Mais un autre candidat est également très attendu. Il s’agit de Renaud le troisième plus grand gagnant de la compétition.

Dans une interview accordée à Télé Loisirs, le jeune homme revient sur cette défaite dans les masters 2020 de N’oubliez pas les paroles. Pourtant très préparé, ses nerfs ont visiblement lâché. Mais malgré cette défaite, il peut se consoler. En effet, Renaud, le candidat belge repart avec un joli chèque de 31 000 euros. Lors de cet entretien avec la presse, il revient sur les événements qui l’ont fait chuter.



” J’ai beaucoup plus travaillé pour cette deuxième participation “



Pour Renaud, ce tournoi des Masters de N’oubliez pas les paroles reste très important. D’ailleurs, il précise qu’il travaillait depuis le mois de janvier à cet objectif. Pour lui, il n’est pas question de faire de la figuration. Et il ne peut imaginer être ridicule devant sa famille et devant ses fans. Dès lors, il a tout mis en œuvre pour arriver le plus en forme possible. ” Mon objectif, c’est de toujours m’améliorer “. En véritable compétiteur, c’est d’abord avec lui-même qu’il veut se mesurer. Pour lui, le but n’est certainement pas d’écraser les autres candidats. En tout cas avant ce concours, il se sentait très à l’aise. Mais malheureusement pour lui, il rencontre un candidat de taille. Puisque Toni réussit à prendre le dessus.



Lors de cette interview, Renaud reconnaît d’ailleurs les excellentes qualités de Toni : ” C’est un grand bosseur. On est un peu pareil. C’est d’ailleurs lui qui m’a un peu poussé dans cette mécanique de révision “. Mieux encore, le candidat belge reconnaît que son adversaire l’a aidé à mieux se préparer. En outre, il précise que tous les anciens candidats sont régulièrement en contact. Par contre sur le plateau de N’oubliez pas les paroles, ils sont tous néanmoins concurrents. De toute évidence, la préparation de Renaud n’aura pas été suffisante. Toni a donc sauté sur l’occasion pour écraser son adversaire. Visiblement déstabilisé par la chanson, J’y crois encore de Lara Fabian, Renaud apparaît totalement tétanisé. “ Je ne sais pas ce qui s’est passé. Ça a coupé tellement tôt que j’en ai perdu mes moyens. Il m’a donc battu d’une trentaine de points “. Malgré cette défaite, Renaud semble très heureux de cette nouvelle aventure. En tout cas, il peut se consoler avec le beau chèque qu’il a remporté.