Nouveau clash entre les clans Hallyday: David s’en prend frontalement à Laeticia Hallyday

Alors qu’un accord a été trouvé en juillet dernier entre Laeticia Hallyday et la fille aînée du taulier Laura Smet, les deux clans Hallyday n’ont pas complètement enterré la hâche de guerre. David Hallyday, qui sort son nouvel single Ensemble et maintenant, déclarer garder un œil sur la gestion du patrimoine de son père par Laeticia Hallyday.

Une féroce guerre juridico-médiatique depuis 2017 !

Ces dernières semaines, tout laissait penser que le climat s’était détendu entre les clans Hallyday. La guerre médiatico-juridique qui oppose Laeticia Hallyday aux deux premiers enfants du taulier semblait s’être achevée. En effet, en juillet dernier, Laeticia Hallyday avait signé un accord avec Laura Smet. A cette occasion, David Hallyday avait déclaré qu’il renonçait à toute poursuite judiciaire à l’encontre de sa belle-mère. Le rockeur de 54 ans a également précisé qu’il n’était aucunement intéressé par l’argent. Mais la rancœur contre sa belle-mère n’a pas disparu mais si David Hallyday semble aujourd’hui serein.

« J’ai toujours suivi mes convictions. »

A l’occasion de la sortie de son nouvel album, David Hallyday est revenu sur les tensions qui existent toujours entre les deux clans Hallyday. C’est auprès des journalistes de BFM TV qu’il s’est exprimé : “Il y a une chose dont je suis assez fier: j’ai toujours suivi mes convictions. J’ai toujours pensé qu’il y avait des choses que je ferai et d’autres que je ne ferai pas, et mes actions sont simplement le résultat, en privé, de ce que j’ai annoncé il y a longtemps déjà”, explique-t-il aujourd’hui, laissant ainsi pensé qu’il a enterré la hâche de guerre.

Des histoires désormais derrière lui ?

Il semblerait donc que David Hallyday soit passé à autre chose : “La vie est faite de souffrances et de joies. Après la tempête vient le beau temps. Il faut savoir passer à travers ces épreuves; on fait comme on peut, chacun à sa façon. Quand on est très heurté par des choses qui sont irréversibles, on prend des décisions qui font qu’on peut avancer.”, confie-t-il à BFM TV.

Laeticia n’a qu’à bien se tenir !

Si David Hallyday n’a jamais été motivé par des questions d’argent dans la bataille qui l’opposait à Laeticia Hallyday, le chanteur est en revanche sur ses gardes en ce qui concerne ses droits moraux. Alors que son ancienne belle-mère développe tous azimuts documentaires, biopics, albums, David Hallyday espère que cette dernière respectera ses propres droits d’auteur. “Les enfants ont un droit moral sur la suite des événements, sur l’image de la carrière de notre père”, déclare David Hallyday. “Évidemment, j’aurai mon mot à dire si je juge que quelque chose n’est pas à sa place, ou qu’un projet manque de hauteur par rapport à ce qu’il était. C’est là que j’interviendrai.”, continue-t-il auprès des journalistes de BFM. Aujourd’hui, David entend donc garder un œil sur le patrimoine de son père. Il craint en effet une surexploitation de l’œuvre de son père. Laeticia Hallyday est prévenue !