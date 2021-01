Nouvel épisode du 4 janvier 2021, « Plus Belle La vie »: « séparation, vengeance » ! ALERTE SPOILER !

Un nouvel épisode de « Plus Belle La Vie » pour le lundi 4 janvier ! A quoi vous attendre pour cette diffusion ? Nous faisons le point pour vous !

Depuis plusieurs années, « Plus Belle la vie » enchaîne les rebondissements et nouvelles intrigues. De quoi tenir les téléspectateurs en haleine puisque ces derniers ne risquent jamais de s’ennuyer devant leur rendez-vous quotidien. Il faut dire que la production fait de son mieux pour proposer de nouvelles séquences inédites à chaque diffusion. Et le nouvel épisode de « Plus Belle la Vie » ne fait pas exception à la règle !

Vous êtes adeptes du feuilleton phare de France 3, l’épisode du lundi 4 janvier ne risquera pas de vous déplaire ! Il faut dire que la production de l’émission a veillé à ce que les nouvelles intrigues donnent un nouveau tournant aux personnages de l’histoire. Faîtes le point avec LD People sur ce qui pourrait vous attendre dans cette diffusion. Attention, Spoiler dans les prochaines lignes !

Entre séparation et vengeance !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Plus Belle La Vie (@pblvofficiel)

La relation d’Irina et Jean-Paul n’est plus au beau fixe depuis un moment. On se souvient d’ailleurs de ses longues heures où l’ancien compagnon de Samia se posait des questions par rapport à son mariage. Il faut dire que ce dernier n’arrivait toujours pas à sortir la jeune femme de sa tête malgré les épreuves et le temps qui passe. Et les choses virent totalement au drame lorsque Jean-Paul fait un lapsus incroyable durant leur cérémonie de mariage ! Il finit par avouer honnêtement à Irina qu’il ne peut pas l’épouser alors que Léa rassure Samia sur les sentiments de son ancien compagnon.

De quoi nous faire tourner la tête entre ces deux-là ! De son côté, Irina est plus dévastée que jamais ! Elle décide donc de rejoindre son père pour se reconstruire. Et malgré les excuses que Jean-Paul lui a présentées à maintes reprises, elle est décidée à vouloir se venger ! Pavel sera d’ailleurs de son côté pour faire justice après la déception que Jean-Paul lui a causé.

Et du côté des autres pour ce nouvel épisode « Plus Belle La Vie » ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Plus Belle La Vie (@pblvofficiel)

Bien que la discorde entre Jean-Paul, Irina et Samia soit le pilier de ce nouvel épisode de « Plus Belle La vie », nous aurons également un petit aperçu de ce qui se passe pour les autres. Sabrina sera notamment dans une très mauvaise posture face à Mila. La jeune femme a de nombreux impayés de loyer aussi toutes deux ont fini par se disputer. Heureusement que Nathan était là et qu’il a décidé de prendre les choses en main ! Il lui a donc proposé de trouver un emploi dans un bar. La jeune femme en profite pour se rapprocher de Chloé à qui elle va donner des détails du meurtre de Melmont.

Quant à Mirta, elle va faire une belle découverte ! En effet, Léo et claire sont officiellement en couple. Une information que la mère a décidé de confier à ses proches. Et lorsque Rochat découvre les détails de l’affaire, il finit par en discuter de vive-voix avec la nouvelle compagne de Léo. Calme et posé, tous deux resteront toutefois proches malgré la situation.